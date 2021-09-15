Emekliye Müjdeyi Cumhurbaşkanı Verdi, Borç Falan Kalmayacak, Son Dakika Gelişmesi

Bankalar üzerinden yeni kampanya başlamadan önce, devlet destekli olarak kredi verileceği Cumhurbaşkanı tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu duyuru ve müjdesinde emekli olan kişileri işaret etti. Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan emeklilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla kamu ve özel bankalarından borç kapatma kredisi verilecek.

Emekli maaşınızı bankadan almanız durumunda, tüm banka borçlarınızı ve varsa senet borçlarınızı kapatacağınız bu krediler ile birlikte, ayrıca ihtiyacınız için de destek alacaksınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen bu müjdeli haber sonrasında: kamu bankaları ve özel bankaları ile işlem yapılacak. Detaylar belli oldu.

Ziraat Bankası 100.000 TL ve Üzerinde Emekliye Borç Kapatma Kredisi Verecek

Ziraat Bankası son dakika kampanyası olarak emekli olan kişilere borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden 100.000 TL ve üzerinde işlem yapacak olan kişiler, banka kredi notu yüksek olması durumunda hemen kredi onayı alabileceklerdir. Emekli maaşınızı aldığınızda bu bankaya taşıma yaparsanız, emekli borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Emekliye son dakika yapılan bu kampanyanın başvurusunu en yakın Ziraat Bankası şubesinden yapabileceksiniz. Ziraat Bankası 36 ay vadeli borç kapatma kredisi verirkeni diğer bankalardaki tüm ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını da kapatabileceksiniz.

Akbank'tan Emekliye 100.000 TL Onaylı Kredi Kampanyası...

Akbank üzerinden emekli olan kişilere 100.000 TL'ye kadar onaylı kredi verilecek. 100.000 TL'ye kadar hemen onaylı işlem yapmak istiyorsanız, 36 ay vadeli kredi başvurusunu banka şubelerinden yapabilirsiniz. 100.000 TL'ye kadar kredi verecek olan Akbank, emekli olan kişilerin emekli maaşlarını taşıması durumunda kredi sunacak. Emekli olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasına girerek, buradan da kredi başvurusu yapabilir, onaylı kredilerini şubelere gitmeden de alabilirler.

Vakıfbank ve Halkbank'ta Düşük Faizli Emekliye Kredi Verecek...

Vakıfbank üzerinden veya Halkbank üzerinden düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verilecektir. Emekli olan kişiler bu kredileri devlet destekli uygulanacak faiz oranları ile alacaklardır. Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek hemen kredi başvurusu yapabilir, onaylanan tutar kadar kredinizi de hemen kullanabilirsiniz. Bankaya maaş taşıması yapan kişiler, kredileri hemen hesaplarına atacaklardır. Devlet destekli kredilerde ise borç kapatma kredisi verilecek, ihtiyaç kredisi ile kredi kartı borçlarını kapatılacaktır...