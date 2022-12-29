Emekliye müjdeli son dakika haberi: TC kimlik numarasına göre 88.000 TL ödeme verilecek

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 88000 TL'ye kadar hem tüketici kredisi hemde borçlarını kapatabilmeleri için borç kapatma kredisi ödemesi yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 88000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. ACİL PARA ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz ve onay olabileceğiniz bu kampanyalarda, aşağıdaki bankalar üzerinden sizlerde destek kredilerinden faydalanabilir ve TC kimlik numaranız üzerinden başvuru yaparak, ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Emekli Bankası, dediğimiz zaman aklımıza gelen Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte 2023 yılında da kredi vermeye devam edecek. Emekli BANKASI olan Ziraat Bankası yapmış olduğu, emekli kredisinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini emekli maaşını kendi bankası olması durumunda ödemektedir. Kamu bankası olan ihtiyaç kredisi başvurusu kullanacak olan tüm vatandaşların, Ziraat Bankası üzerinden yapacakları işlemlerde gelir belgesiz olarak ve düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı.

VAKIFBANK

Kamu bankası Vakıfbank emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşları 88000 TL kredi ödemesi yapacak. 24 ay vadeli 36 ay vadeli ve 12 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizler de kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden düşük faizli kredi alabilirsiniz. Emekli maaşınızı bu bankadan almıyorsanız maaş, taşıma işlemleri sonrasında hem ihtiyaç kredisi, hem borç kapatma kredisi hemde emekli promosyonu kampanyalarından faydalanabilirsiniz.

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan emekliler de 88000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi işlemleri yapabilir. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştire bilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.