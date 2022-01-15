Emekliye Müjdeli Haber Var! 6500 TL Ödemeleri TC Kimlik Numarasına Göre Yatırmaya Başladılar

Emekli olan vatandaşlar, emekli olmaları durumunda bankalar üzerinden kredi kullanabildikleri gibi, ayrıca kredili mevduat hesabı açarak, artı para imkanından da faydalanabiliyor. Emekli olan kişiler nakit kredi kullanmak istemiyorlarsa o bankalar üzerinden artı para başvurusunda başvuru yapabilir ve bu şekilde 6.500 TL'ye kadar ödeme alabilir. Kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden verilecek olan bu 6.500 TL, ödemelerde banka hesabı olan ve bankadan emekli maaşı alan vatandaşlara imkan sağlanmaktadır. Daha önce bankalar üzerinde herhangi bir çalışması olmayan ve emekli maaşını bankadan alan kişilerde bu paket kampanyasına başvuru yaparak, kredi haricinde, kredili mevduat hesabı olarak artı para kullanabilir.

Vakıfbank 6500 TL Ödeme

Vakıfbank, emekli maaşı alan vatandaşlara 6.500 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Vakıfbank şubeleri, Vakıfbank müşteri hizmetleri numarası ve Vakıfbank'ın mobil uygulaması üzerinden emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlar, kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, 6500 TL ödeme alabilir.

Ziraat Bankası 6500 TL Ödeme

Bir diğer kamu bankası olan Ziraat takası üzerinden de 6500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte mobil uygulama üzerinden artı para başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası şubelerinden ve Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden de 6500 TL ödeme alabiliyorsunuz.

Akbank 6500 TL Ödeme

Akbank üzerinden de emekli olan vatandaşlar, 6500 TL'ye kadar ödeme olabiliyor. Akbank üzerinde emekli maaşınız var ise emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız 6500 TL ödemeleriyle birlikte vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuç alabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden de başvuru yapabileceğiniz bulup, nakit kampanyasına başvuru yapacak olan vatandaşlar, kredi notu uygun olması ile birlikte onayı alabilir.

Denizbank 6500 TL Ödeme

Özel bankalar arasında en çok artı para imkanı sağlayan ve emekller için sürekli olarak kampanya yapan Denizbank kurtaran hesap adında 6500 TL'ye kadar kişilere nakit ödemesi yapıyor. 6500 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, Denizbank, hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız gibi aynı kredili mevduat hesabı başvurusunu da Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de SMS ile yapabilirsiniz.