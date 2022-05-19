Emekliye Müjdeli Haber! Emekli Maaşı Alan Kişilere TC Kimlik Numarasına Göre 10.000 TL Ödeme Yapılacak

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında 10000 TL'ye kadar nakit kredi verecek olan bankaların resmi listesi yayınlandı. Bu bankaların içinde hem özel banka, hem kamu bankası, hem de katılım bankası bulunmaktadır. Emekli maaşınıza hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte sizlerde, TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında gelir belgesiz, Emekli Kredisi kullanabilirsiniz. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde 10000 TL ödeme yapılmaktadır.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşların tercih ettiği bankaların ilk sırasında yeralıyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa bu bankadan maaş alması gerekiyor. maaş alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden 10000 TL için kredi başvurusunda bulunabilir.

PTT

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar, nakit kampanyasına katılmak istiyorlarsa, SMS atabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak için PTT, yazın boşluk bırakın kimlik numaramıza 30 50 numarasına gönderin. Emekli maaşını PTT üzerinden alan ve daha önce hiçbir şekilde kredi kullanmayan vatandaşlar, 80000 TL'ye kadar bu bankadan kredi alabiliyor.

Garanti Bankası

Özel bankalar arasında yeralan, Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı birşekilde sonuç verilmektedir. Size en yakın Garanti Bankası şubesinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Emekli kredisi olarak alacağınız 10000 TL kredi 36 ay vadeye kadar görünerek, sizlere verilmektedir. Emekli kredisi adı altında işlem yapacak olan kişiler banka hesabı olması durumunda internet bankacılığını kullanarak da başvuru yapabilmektedir.

Denizbank

Denizbank emekli olan vatandaşların TC kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak 10 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı. Denizbank üzerinden başvurusunu yapacak olan kişilere SMS atabilir veya banka internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde işlem yapacak ve onaylanan tutar kadar kredinizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatıracaktır.