Emekliye Müjdeli Gelişme! 7500+2500 TL Destek Sağlanacak!

Emeklilere duyuruldu. Yapı Kredi Bankası yüz binlerce emekli için kampanya duyurdu. Yapı Kredi reklam kampanyası kapsamında 10.000 liraya kadar ödeme alacaksınız.

10 Bin TL'ye Yakın Destek Verilecek

Emekli maaşını bankaya aktaran kişilere banka promosyon ücreti öder. Emeklilere nakit sunulacak. Yapı Kredi Bankası da bütün emeklilik promosyonlarının detaylarını duyurdu. Emeklilik kampanyası kapsamında 10.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Yapı Kredi Bankası'ndan alınan bilgiye göre emekli maaşını bankaya aktaran emekliye 7 bin 500 lira ödenek verilecek. Bunun yanı sıra 10 emekli yakının Yapı Kredi Bankası'nda hesap açmasına izin veren emeklilere de 2 bin 500 lira verilecek. Bu kapsamda ödeme tutarı 10.000 liraya çıkarıldı.

Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyon Tutarı Ve Avantajın Ayrıntıları

Emekli gelirlerini Yapı Kredi Bankası'na aktarılabilir. Bu sayede müşterilere 7.500 TL promosyon ücreti verilecektir.

2 Ağustos 2022 - 30 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında Yapı Kredi'den 3 yıl SGK maaşı almayı taahhüt edilebilir. Müşterilere 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon hakkı verilmektedir.

Kampanyaya Yapı Kredi Bankası müşterileri, SGK'dan maaşlı emekliyi temsilen katılabiliyor.

10 Emekliye Referans Olan Kişiye de 2500 TL Destek

Müşteriler kampanyaya en fazla 10 referans ile katılabilir. Yapı Kredi Bankası müşterileri, referans kişinin SGK emekli maaşını Yapı Kredi Bankası'na getirebilir. Ger müşteri için toplam 250 TL ve 2.500 TL kazanabilmektedir. Son 6 ayda Yapı Kredi Bankası'ndan emekli maaşı alan hiç kimse kampanya referans dahil edilemez.

Yapı Kredi Bankası'nın mevcut emekli müşterileri veya emekliliğini taşımak için Yapı Kredi Bankası'na başvuran müşteriler referans gösteremez.

Tüm Yapı Kredi Bankası müşterileri, emekli referans kampanyası kapsamında akrabalarını sevk edebilmektedir. Referans veren müşteriler günde en fazla 5 kod oluşturabilir. Referans toplam 10 etkin ve kullanılabilir kodu varsa yeni kod oluşturulmaz.

Emekli müşteriler gönderilen kodu 10 gün içinde kullanmak zorundadır. 10 gün içinde kullanılmayan kodlar geçerliliğini yitirir. Emeklinin emekli maaşı Yapı Kredi Bankası'na aktarılabilir. Promosyon ödemesi tamamlanır. Sonra ilgili Yapı Kredi Bankası müşterisine kampanya ödülü verilecek.