Emekliye müjde: Ziraat bankası 30.000 TL ödeme yapacak, Bankadan maaş almanız yeterli olacak

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada, emekli maaşı alan vatandaşlar, daha önce bu bankadan kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda 30000 tl kadar ödeme vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 36 ay vadeli kredi ödemelerine uygun faiz oranlarıyla birlikte hemen hesaplarına yatırarak kullanabilmektedir. Ziraat bankasındaki kredi kullanacak olan emekler için başlatmış olduğu kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Emekli maaşı alıyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kedisi kampanyasına katılarak başvurunuzu hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Banka müşterisi olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden yapmış oldukları kredi başvurularında, emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek gelir belgesiz kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde, sizlere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılıyor.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 90 gün ertelemeli kredi başvurularını banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde yapabilir.

Diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar, kamu bankalarının başlatmış olduğu, emekli kredi kampanyalarına katılarak, maaş müşterisi olması durumunda istedikleri zaman kredi ödemelerinden faydalanabiliyorlar. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanabilir ve onaylanan krediyi hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.