Emekliye Müjde: TC Kimlik Numarası Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olanlar Bugün 15.000 TL Ödeme Alıyor. Emekli olan kişiler bu paraları nasıl alıyor!

Emekli olan kişiler için 15 bin TL'ye kadar ödeme verecek olan özel bankaların başlattığı bu kampanyada TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte hızlı bir şekilde başvurumdan gerçekleştirebilecek ve 36 ay vadeli kredi alabileceksiniz. Adil, kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, emekli olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar bu kredileri, QNB Finansbank Denizbank ve Akbank'ın başlatmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte hemen alabiliyorlar.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu mobil uygulama üzerinden istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. Emekli maaşı almayan vatandaşlar ise 15000 TL ödeme almak istiyorlarsa TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirler. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan bu kredilerde hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirecektir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi onayı almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek kredi onayını söylemeleri yeterli olacak ve bu parayı kendi hesaplarına yatıracak.

Denizbank

Denizbank üzerinden emekli olan vatandaşlar, emekli maaş hesabı ile birlikte istedikleri zaman, 15 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu nakit kredi kampanyasına katılmak istiyorsa, ayrıca SMS atarak da işlem yapabiliyor. Denizbank üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilirler ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Akbank Direkt uygulaması üzerinden 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız durumunda, sizler de hızlı bir şekilde bu banka üzerinden ne kadar kredi onay alacağınıza 10 saniye içinde görebileceksiniz. ayrıca bankanın SMS ile ve internet sitesi üzerinden de emekli olan vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır.