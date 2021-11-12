Emekliye Müjde, Sorunsuz, Belgesiz, Acil Durum Ödemesi Var

Eğer bir emekli maaşınız varsa ve para ihtiyacınız olduysa hemen bir bankaya giderek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Emekli maaşınız üzerinden alacağınız bu kredi ihtiyaç kredisi olarak geçecektir. Bankalar emeklilere emekli kredisi adı altında 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı vermektedir.

Sizde bu imkandan faydalanarak hemen istediğiniz zaman başvurunuzu yapabilirsiniz. Emekli kredisi alabilmeniz için ilk olarak başvuru yapacağınız bankadan maaş almanız gerekiyor. Ya da kredi almak istiyorsanız emekli maaşınızı aldığınız bankaya gitmelisiniz. Çünkü bu bankalar sizin durumunuza göre sürekli olarak hazırda bir kredi limiti sunacaktır. Bankalardan icralık olmadığınız sürece, kredi notunuz düşük olsa bile sorunsuz kredi başvurusu yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hangi bankalardan hemen ve sorunsuz kredi alabilirsiniz bunun hakkında bilgiler verelim.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi Başvurusu

Emekli bankası dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak kamu bankası olan Ziraat Bankası gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi başvurusu yapabilir ve anında kredi sonucunu alabilirsiniz. Banka müşterilerin kredilerini sadece kendi bankasından emekli maaşı alanlara vermektedir. Sizde size en yakın olan veya maaş aldığınız banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka 100.000 TL’ye kadar maaşınıza göre kredi imkanı sunacak, 36 ay vadeye kadar da kredinizi kullandıracaktır. Banka kredi kullanmış ve daha önce düzenli ödemiş müşterilerine de uygun faiz oranları ve 6 ay ertelemeli kredi seçenekleri de sunmaktadır.

Vakıfbank Emekli Kredisi Başvurusu

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de 100.000 TL’ye kadar emekli kredisi alabilirsiniz. Uygun faiz oranları ile kredi veren bu bankadan kredi onayı alabilmeniz için emekli maaşınınız bu bankada olması gerekmektedir. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay vadeli olarak verilen bu kredilerde banka şubelerine giderek hemen işlem yapabilirsiniz. Bankadan maaş almayan müşteriler de kredi notu düşük olsa bile maaşının 15 katına kadar kredi onayı alabilmektedirler. Bu şekilde tüm ihtiyaçlarınızı giderebilir ve uygun, sorunsuz, sadece kimlikle kredinizi kullanabilirsiniz.

Denizbank Emekli Kredisi Başvurusu

Sorunsuz emekli kredisi veren bankalardan birisi de Denizbank’tır. Bu bankadan maaş taşıması yaptığınızda banka hemen değerlendirmeye alacaktır. Kredi sonucu geldiğinde hala bu bankadan maaş almıyorsanız, maaş taşıması yaparak onaylanan krediyi kullanabileceksiniz. Denizbank emekli kredisi olarak verilen bu kredilerde 80 yaşına kadar olan emekliler 65.000 TL kredi onayı alabilmektedirler. Size en yakın banka şubesinden evraklarınız ve kimliğinizle kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Sizlere bu yazımızda sorunsuz emekli kredisi veren bankalar hakkında bilgiler verdik. Sizde bu bankalardan hızlı, anında ve kolay bir şekilde kredi kullanabilirsiniz. Halkbank, Burgan Bank, Şekerbank, İş Bankası, Akbank ve Garanti BBVA üzerinden de emekli maaşınızı taşıyarak kredi onayı alabilirsiniz.