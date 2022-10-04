Emekliye müjde! Son dakika haberi verildi! 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapın...

Emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. 40.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalardan faydalanmak istiyorlarsa Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank halk banka PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak şartlara uygun olan tüm vatandaşlar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olacak şekilde bu kredileri hesaplarına anında alabilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 40.000 TL ödeme almaları durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceği gibi ilk taksit ödemelerinde de 90 güne kadar erteleme yapma imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak kredi başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte almış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurularında şartlara uygun olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredilerini hesaplarına yatırabileceği gibi ayrıca düşük faiz oranları ile birlikte de kredi alabileceği Haberi geldi. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Kredi kullanacak olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi ile birlikte ayrıca borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak da işlemlerini gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaşı alan tüm vatandaşlar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli bu kredileri kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden de işlemleri de yapabilecekleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurularında bulunabiliyor.

PTT üzerinden 40.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 30 50 numarasına göndermesi gerekiyor.