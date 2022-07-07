Emekliye müjde! Son dakika haber var: 61.000 TL Ödeme

Emekli olan kişilere müjdeli haber geldi. Nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizlerle kredi imkanı sağlanıyor. Emekli maaş hesapları üzerinden kredi alacak kişilere uygun faizlerle kredi alabilmeleri için kampanya yapan Denizbank ve Akbank yaptıkları bu kampanyada 61.000 TL kredi alacağını açıkladı! 36 ay vadeye kadar kredi alacak kişilere hemen ödeme verilmektedir. 61 bin TL kredi almak isteyen kişiler bu kredileri banka şubelerinden alabilir veya bankanın mobil uygulaması ve SMS servisi kullanabilirler.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen emeklilere 61.000 TL kredi verilmektedir. 61.000 TL Kredi almak istediğiniz zaman SMS atarak onay alacağınızı görebilirsiniz. 61 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler Kredi TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Bu şekilde kredi sonucu belli olacak ve bu krediye göre faiz oranlarını da öğreneceksiniz.

Akbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler ise başvurusunu Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacak. Bu durumda bankaya gitmenize gerek kalmayacak ve bu şekilde hesabınıza ödeme alacaksınız.

Denizbank 61.000 TL kredi için size en yakın DenizBank şubesine gidebilir veya SMS atarak kredi alabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler cebimde Kredi kampanyasına katılabilirler. Kredim yazıp boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderin. Cebimde kredi sonucu 5 dakika içinde gelecektir. Bu şekilde kredi almış olursunuz.