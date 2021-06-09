Emekliye Müjde. Kurban Bayramı'nda 2.200 TL Ödeme Yapılacak. Şartlar Belli Oldu

Ramazan bayramı öncesinde, 1.100 TL verilen emeklilere, bayram öncesi, verilen 1.100 TL sosyal pandemi destek yardımı verilmemişti. Bayram ikramiyeleri pandemi yardımı olarak geçmediği için, hükümet bayramdan önce emeklilere de yardım edecek. Pandemi yardımının 4.faz başvurusu başladığında bu yardımlardan emeklilerde alabilecekler. Şimdi sizlere bu ödemeler nelerdir bunlardan bahsedelim...

Emekliye pandemi yardımı şartı nedir?

Emekli olan kişilerin 1.100 TL 4.faz pandemi yardımı alabilmesi için bazı şartlar vardır. Emekli olan kişinin emekli maaşı düşük olması ve evi kira olması şartların başında geliyor. Daha önce devlet tarafından kömür yardımı, gıda yardımı gibi alan kişiler öncelikli olacaktır. Muhtaç durumda olan ve emekli haricinde evde bakmakla yükümlü sayısı 2'den fazla olan kişiler sosyal yardımlaşmaya başvuru yaparak 1.100 TL emekli yardım parası alabilecekler. Bu yasa henüz onaylanmadı. Resmi gazete'de yayına girdikten sonra, pandemi desteği verilecektir.

Başvuruları e-devletten yapacaksınız

Emekli olanlar için 1.100 TL pandemi destek yardımı onayı verilirse ve devlet Kurban bayramı öncesinde 4.faz için başvuru ekranı açarsa, bu desteklerden emeklilerde yararlanabileceklerdir. Emekli olan kişiler, emekli pandemi destek yardımlarından alabilmeleri için ev kirası ödemesi ve maaşının düşük olması gerekmektedir. Yapılacak inceleme sonrasında, sizlerin vermiş olduğunuz IBAN numarasına veya PTT hesaplarına bu para yatacaktır. Kamu bankalarından maaş alıyorsanız, maaş kartınızın IBAN numarasını verebilirsiniz.

Sorgulama nasıl yapılacak?

Sorgulama yapmak istiyorsanız, e-devlet sistemi en basit sistemlerden birisi olacak. Başvurularda e-devlet üzerinden yapılacağı için bir şifrenizin olması gerekiyor. E-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerine giderek 4 TL karşılığında alabileceksiniz. Aldığınız bu PTT şifresi ile birlikte, e-devlet sitesi olan www.turkiye.gov.tr adresine girerek buradan başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilecek ve sorgulamanızı da bu yerden yapabileceksiniz. Ayrıca PTT kurum ödemeleri sorgulamalarını da kendi adınıza para yatıp yatmadığını öğrenebileceksiniz. E-devlet şifresi ile sadece 1.100 TL pandemi desteği verilmiyor. Diğer tüm yardım taleplerinizi de buradan yapabilirsiniz.