Emekliye Müjde; Hakettiğiniz Paralar Hesaba Yatmaya Başladı, Kontrol Edin

Bu haber genel olarak emeklileri ilgilendiriyor. Eğer siz de emekliyseniz ve öncesinde herhangi bir bankadan emeklilere verilen promosyon almamışsanız bu haber direk sizleri ilgilendiriyor. Bunun için emekli maaşınızı aldığınız bankaya başvurarak maaşınızı Denizbank’a taşırsanız ve sadece üç yıl süre için maaşınızı başka herhangi bir bankaya taşımayacağınıza dair vaat verirseniz bu şekilde bankanızdan tam tamına hesabınıza 2500 TL’ye kadar maaş promosyonu yatırılacaktır. Yalnız bu süreyi kaçırmamanız için 2021 yılı Aralık ayının sonuna kadar yeni yıla girmeden mutlaka bankanıza müracaat ederek taahhüt vermeniz gerekecektir.

Bu süreye kadar bankaya müracaat etmeyen emekliler 2022 yılında bankaların bu uygulamasından faydalanamayacaklar. Sizler için hazırlanan bu kampanya sayesinde elinize geri ödemesiz nakit olarak 2500 TL’ye kadar ödeme geçecektir. Şunu da belirtelim ki siz de Denizbank’tan emekli maaşı alıyorsanız bu uygulama sizleri de yakinen ilgilendiriyor. Eğer ki maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız Denizbank’a emekli maaşınızı taşıdığınız takdirde sizler de maaşınız oranında bu emekli maaş promosyonundan faydalanabileceksiniz.

Denizbank’ın yayınlamış olduğu duyurusunda 2500 TL emekli maaşı olan emekliler 1750 TL’ye kadar bu bankaya başvurarak emekli maaş promosyonundan faydalana bilirler. Eğer ki maaşınız 2500 TL’nin altında ise yararlanabileceğiniz promosyon ödemesi 1500 TL’ye kadar olacaktır. Denizbank ile bu anlaşmayı yaparak emekli maaş hesabınızı bu bankaya taşıdığınız takdirde bu banka tarafından bu promosyon ödemesi yıl başı öncesinde hesabınıza yatacaktır…

Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk bankası da bu serüvene katılarak emekli maaş promosyonu vereceklerini duyurmuşlar. Bu bankalar üzerinden de 750 TL’ye kadar maaş emekli maaş promosyonu alabilirsiniz. Sizler de bu bankalardan 3 yıl borunca emekli maaşınızı almayı garanti ederseniz bu bankalardan maaş promosyonu alabilirsiniz. Bu ödemeleri banka şubelerinden başvurarak alabileceğiniz gibi internet ve mobil bankacılıktan da yapabilirsiniz.

Yapı kredi de emeklilere maaş promosyonu veren bankalar içerisinde yer almaktadır. 3 yıl borunca maaş taşımayacağının sözünü verecek olan emeklilere Yapı Kredi bankası 2500 TL emekli promosyonu ve üzerinde 5000 TL değerinde bir ek hesap da vermektedir. Yapı kredisinin de verecek olduğu promosyonlar şu şekilde duyurulmuştur; 1500 TL’ye kadar maaş alan emekliler 1500 TL, 1500 TL ve 2500 TL kadar maaş alan emekliler ise bu bankadan 2000 TL maaş promosyonu alabilecekler. Eğer maaşınız 2500 TL’nin üzerinde ise 2500 TL emekli promosyonu alacaksınız.

Yalnız bu emekli maaş promosyonlarından faydalanmak isteyen emekliler kesinlikle 2021 yılı bitmeden Aralık ayının sonuna kadar bankalara müracaat etmesi gerekmektedir. Burada yapmanız gereken tek şey, müracaat ederek maaşınızı 3 yıl boyunca bu bankadan alacağınızın sözünü vermenizdir.