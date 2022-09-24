Emekliye Müjde Denizbank’tan Geldi. Kredi Onayı Alamayanlara Destek Var

Emekliye müjde Denizbank’tan geldi. Kredi onayı alamayan vatandaşlara destek olarak 65 bin lira verilecek. Denizbank tarafından emekli kredisi için gerekli olan şartları öğrenmeniz için haberimizi okuyabilirsiniz…

Emekli vatandaşa müjde Denizbank tarafından geldi. Kredi onayı alamayan vatandaşlara toplamda 65 bin lira tutarında kredi verilecek. Emekli vatandaşları sevindiren Denizbank, hızlı bir şekilde emekli kredisi kullandıracak. Emekli vatandaşlara sunulan bu kampanyada ilk ödeme 3 ay ertelenebiliyor. 36 ay vadeye dayanan kampanya başvuru yapılabilir. Bankalardan kredi onayı alamayan vatandaşlara yönelik düzenlenen kampanya 65 bin lira tutarında belirlendi. Farkı bankalara kredi borcunuz var ise bu tutar ile borçlarınızı kapatabilirsiniz.

Ekonomik yönden sorunlar yaşayan emeklilere Denizbank desteği. Kolay kredi imkânı sunan bankanın resmi internet sitesi üzerinden gerekli olan bilgileri bulabilirsiniz. Banka üzerinden bin lira ile atmış bin lira tutarında kredi için onay alabilirsiniz. Kampanya sadece emeklileri kapsıyor. Farklı bankalardan maaş taşınması durumunda, kredi notu düşük olsa bile onay alınabilecek. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler banka şubelerine yâda SMS yöntemi ile başvuru yapabilirler.

Denizbank Emekli Kredisi Kampanyası

Denizbank tarafından emekli vatandaşlara sunulan kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyenler banka şubeleri üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuruda sadece kimlik yeterli olacak. Şayet banka üzerinden maaş alınmıyor ise, kredi onayı genel müdürlük tarafından verilecek. Genel müdürlük tarafından onay verildiğinde diğer bankalara olan tüm borçlar bu kredi ile silinebilir. Krediyi kullanabilmek için maaş taşıması yapan kişilere ayrıca ihtiyaç kredisi de kullandırılacak.

Şayet bankanızda krediniz mevcut ise ve bundan dolayı maaş taşıması yapılamıyor ise, Denizbank üzerinden alacağınız kredi ile bu borcunuzu kapatabilirsiniz. Kredi kapatması sonucu maaşınızı rahatlıkla Denizbank üzerine taşıyabilirsiniz.

Denizbank üzerinden maaş alan emekli vatandaşlar, kredi onayı için şubeden onay olabilirler. Hızlı ve anında kredi onayı alınarak banka şubesine gitmeden kredi kullanılabilir.

Banka şubesine gitmemek için çevrimiçi internet bankacılığı şifresi olması gerekir. Kredi alacak kişilere, Denizbank 36 ay vade ve 3 ay erteleme yapacaktır.