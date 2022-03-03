Emekliye Müjde! Cumhurbaşkanlığı Tarafından Duyuruldu. 23.000 TL Ödenecek!

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Duyuruya Göre Emekli Olanlara 23 Bin TL Tutarında Ödeme Yapılacak. Kamu Bankası Tarafından Konu İle İlgili Açıklama Yapıldı…

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan duyuru sonucu emekli olan kişilere toplam olarak 23 bin TL nakit kredi imkânı sunulacak. Nakit kredi imkânından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden başvurularını yapabilecek, Devlet destekli olan kampanyada Kamu bankaları gerekli işlemleri yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuruya göre kampanya sadece kamu bankaları tarafından uygulanacak. Bu konuda ilk başvuruyu alan bankalar arasında ön plana Ziraat Bankası çıkmaktadır.

Emeklilerin en çok tercih ettiği kamu bankası olan Ziraat Bankası, emekli vatandaşlara maaşlarını kendi bankaları üzerinden almaları durumunda nakit kredi kullandıracaklarını belirtti.

Yapılan açıklamada 23 bin TL tutarındaki gelir belgesiz kredi için başvuru yapmalarının yanı sıra, 23 bin TL üzerinde olan başvurularda ise gelir belgeli olarak başvurularını yapabilecekler. Her iki kampanyada vade 36 ay olarak belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kampanyada, Ziraat Bankası vatandaşlara rahat nefes almalarını sağlayacak kampanyayı başlatmış oldu. Bunun yanı sıra kampanya haricinden ise ilk defa emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımaları durumunda vatandaşlara 750 TL tutarında emekli promosyonu vereceklerini de belirtti.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyan vatandaşların devlet destekli olarak alacakları kredi kampanyasında hızlı olarak katılım sağlamak mümkün.

Emekli maaşların Ziraat Bankası üzerinden alan emekli vatandaşlar, banka şubelerine uğramadan işlem yapabilecek. İşlem yapmak isteyenler kendi emekli maaş hesapları üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak, en yakın banka şubelerine giderek internet bankacılığı şifresi oluşturmaları gerekiyor. Elde edilen şifre ile Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması kullanılarak nakit kredi başvurusunda bulunabilirler. 36 vade seçeneklerinin bulunduğu, 3 ay ertelemeli ödeme yapılacağı bu kredi kampanyasında aynı zamanda devlet desteği de bulunmaktadır.

Ziraat Bankası kredi kampanyasına ayrıca kamu hizmeti sunan diğer bankalar da destek vermektedir. Vakıfbank ile Halkbank üzeriden başvurular gerçekleştirilebilir. Emekli maaşlarının bu bankalardan alınması durumunda mobil uygulama üzerinden de başvuru yapılabildiği gibi, banka şubeleri ve ATM üzerinden de işlem yapma imkânına sahip olunabilir.