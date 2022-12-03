Emekliye müjde! Cumhurbaşkanı dün gece onayı verdi! Vatandaş bayram etti! Devlet destekli verilecek!

Vatandaş bayram etti! Devlet destekli verilecek! Emekliye müjde! Cumhurbaşkanı dün gece onayı verdi! Bankaların emekliler yaptığı promosyon kampanyalarının ardından şimdide emekliler için kredi paketleri duyurulmaya başlandı. Kredi paketlerini ilk duyuranlar kamu bankaları oldu. Emekliler maaşlarını kamu bankalarının birinden almak koşuluyla 100.000 TL’ye kadar kredi çekebilecekler. Kampanyanın şartları oldukça uygun olduğundan dolayı bu krediler emeklilerin ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle son dönemlerde nakde ihtiyaca emekliler bu tarz kredi haberlerini sevinçle karşılıyorlar.

Emekliye Özel Kredi Kimler Başvurabilir

Krediler emeklilere yönelik olduğundan dolayı emekli maaşını kamu bankalarından alan herkes başvurabilir. Başvuracak kimselerin kredi notlarının yüksek olması gerekmektedir. Emekliler başvuruda bulunduğunda öncelikle kredi notlarına bakılmaktadır. Kredi notu 1200 ve üstünde olan emekliler kabul cevabı alırlar.

Cevap geldikten kısa süre sonra istenilen kredi miktarı emeklinin hesabına yatırılır. Emekliler bu krediyi istedikleri gibi hava edebilir ya da ATM’lerden çekerek kullanabilirler. 1200 ve altında olan emekliler ise ret cevabı alırlar. Bu şekilde olumsuz cevaplar alan emekliler banklar ile iletişime geçip farklı kredi paketlerini değerlendirebilirler.

24 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası

Toplam Maliyet

130.850 TL

Faiz Oranı

%1,79

Yıllık maliyet oranı %31,13

Aylık Taksit

5.430 TL

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