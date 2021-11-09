Emekliye Müjde, 5000 TL Ödeme Onayı Verildi, Başvuru Yaparak Alınacaktır

Emekliye güzel haber bankalar tarafından geldi. 5000 TL'ye kadar istediğiniz zaman ödemesini alabileceğiniz yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Emekli olan kişilere Müjde olarak verilen Bu kampanyada 5000 TL'ye kadar yüksek limitli kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir ve nakit avans kullanabilirsiniz.

Acil paraya ihtiyacı olan ve ekonomik sıkıntılar çeken emeklilere güzel haberi kamu bankaları ve özel bankalarının yapmış olduğu yeni nakit avans kampanyası duyurusu ile verildi. Para ihtiyacı olan emekliler 5000 TL'ye kadar artı para başvurusunda bulunarak acil ihtiyaçlarını istedikleri zaman karşılayabilecekler. Hem kendi maaş almış olduğunuz banka üzerinden hem de diğer bankalar üzerinden başvuru yaparak yüksek limitlerle nakit avans limiti ne başvuruda bulunabilir ve acil ihtiyaçlarınızda kullanmak için kendi hesabınıza artı para yükleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli olan kişilere 5000 TL nakit avans limiti açıyor

Ziraat Bankası emekli olan kişilere 5000 TL'ye kadar nakit avans limiti açtığını duyurdu. Emekli maaşınızı eğer Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız 5000 TL'ye kadar nakit avans limiti için başvuruda bulunabilir ve onay alırsanız bu parayı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinden olan kişiler internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama üzerinden 5000 TL nakit avans limiti için başvuruda bulunabilir.

İş Bankası 5000 TL artı para emekli olan kişilere ödüyor

Kamu destekli bankalardan bir tanesi olan İş Bankası 5000 TL'ye kadar emekli olan müşterilere artı para vereceğini duyurdu. Emekli olan kişilere verilecek olan artı para 5000 TL'ye kadar ödenecek ve İşCep uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapılabilecek. Bu bankadan emekli maaşı alan kişiler için şart aramayan İş Bankası maaş Bankası İş Bankası olmayan kişilerden ise Kredi notuna bakarak onay verecek.

Vakıfbank 5000 TL emekliye nakit avans kampanyası

Emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız 5000 TL'ye kadar emekli nakit avans limit kampanyasına başvuruda bulunabilirsiniz. Emekli olan kişilere verilecek olan nakit avans kampanyasında 36 ay vadeli ve 12 ay vadeli olarak 2 seçenekli ödeme tablosu oluşturulabilecektir. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız Vakıfbank mobil uygulamasına girerek 5000 TL'ye kadar nakit avans limit başvurusunda bulunabilirsiniz.