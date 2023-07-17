Emekliler için sevindirici bir haber geldi! Temmuz ayında yapılan %25 oranındaki maaş zammının yanı sıra emeklilere seyyanen zam yapılacak. Bu karar, SSK, Bağ-Kur, 4C ve EYT emeklileri arasında büyük bir memnuniyet yarattı.

Emekli maaşlarına yapılacak seyyanen zam için belirlenen rakamlar da açıklandı. Emeklilere, memurlara yapılan gibi 8.077 TL'lik bir uygulama yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'nin ikna edici söylemleri üzerine bu karar alındı. Ancak, seyyanen zam için net bir tarih henüz belirlenmedi.

Şu anda TBMM tatile girdiği için zam hemen uygulanmayacak. Emekliler, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında %25 zamlı maaşlarını alacaklar. Meclis'in yeniden açılmasıyla birlikte seyyanen zam gündeme gelecek ve yeni bir ek teklif TBMM'ye sunulacak. Eylül ayından itibaren emekliler, seyyanen zamla birlikte daha yüksek bir maaş almaya başlayacaklar. Yapılacak seyyanen artışın 8.000 TL olduğu iddia ediliyor. Seyyanen zam haberleri, emekliler arasında büyük bir sevinç yaratırken, detayların ve net tarihin belirlenmesi için Meclis'in açılmasını beklemek gerekiyor. Bu güzel gelişmeyle birlikte emeklilerin maddi açıdan daha rahat bir döneme girecekleri umut ediliyor.

Seyyanen zam, genellikle emeklilere veya çalışanlara belirli bir miktar veya oran üzerinden yapılan ek bir zam anlamına gelir. Bu zam türü, genellikle diğer zamlardan bağımsız olarak, emeklilerin veya çalışanların alacakları maaş veya gelirin üzerine eklenir. Seyyanen zam, genellikle enflasyonun etkisini dengelemek veya ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Örneğin, bir emekliye %25 oranında bir zam yapılmış ve ardından seyyanen zam olarak belirlenen 8.000 TL ek bir zam daha yapılacağı açıklanmışsa, emekli bu seyyanen zamla birlikte alacağı maaşı artırmış olur. Seyyanen zam, maaşların veya gelirlerin belirli bir miktar veya oranda artırılmasıyla çalışan veya emekli bireylerin daha iyi bir ekonomik duruma kavuşmasını sağlamak amacıyla yapılır. Bu şekilde enflasyon veya ekonomik değişimler nedeniyle yaşanan mali sıkıntılar bir miktar hafifletilmiş olur.