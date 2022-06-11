Emekliye Kurban Bayramında Müjde Var! 4 Müjde Birden Verildi

Son zamanlarda emekli olan kişilerin en çok tartıştığı konu zam haberleri oluyor. Etrafınızdaki emeklilerin, yapılan zamlardan olumsuz etkilediği bir gerçek. Enflasyon oranlarının artması ve yapılan zamlar son zamanlarda vatandaşı da bıktırmış durumda. Hal böyle olunca emekli olan kişiler devletten haber bekliyor ve bu haber ile nakit para istiyor. Artan hayat pahalılığı ile birlikte, emekli olan kişiler, Ramazan bayramı için verilmeyen 1100 TL ikramiyelerde de zam bekliyor. Temmuz ayı gelirken, hem bayram ikramiyeleri hem de maaş zamları hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor.

Bayrama kadar müjdeler duyurulacak

Kurban bayramı yaklaşırken ve bayramın Temmuz ayına denk gelmesi, emeklileri yakından ilgilendiren haberlerinde art arda gelmesine olanak sağlıyor. Emekli olan vatandaşlara kurban bayramına kadar müjdeler vermek isteyen hükümet yetkileri kolları sıvadı. Verilecek olan 4 müjde listelendi.

Emekli ikramiyesi

Emekli maaş zammı

Emekliye yardım parası

Emekliye faizsiz kredi

Yapılacak olan bu kampanyaların da tarihleri hemen hemen belli oldu. Verilecek olan bu ödemeleri her emekli alacak.

Müjdeler ne?

Müjdeler gelmeye devam ediyor. Emekli ikramiyesi için şu an henüz bir zam olup olmayacağı belli değil. Emekli ikramiyelerinde zamma yaklaşmayan hükümet, zamlı olarak emekli maaşı vereceklerini açıkladı. 1100 TL kurban bayramı ikramiyesi kişilerin hesaplarına Haziran ayı sonuna doğru yatacak. Genellikle kurban bayramı öncesinde 10 gün hesaplanarak para yatmaktadır. Bu sebepten ötürü 1100 TL ödemeler kendi emekli maaş hesabınıza yatacaktır.

Emekli maaş zammı da enflasyona göre yapılacak. Yapılan son Haziran ayı enflasyon oranları da açıklandıktan sonra emekli maaşları netlik kazanacak. Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağı için Temmuz maaşı bayramdan önce belli olacak. Temmuz maaşları ayrıca bayramdan önce ödenmeyecek.

Emekliye Yardım Parası ve Nakit Avans

Emekli olan kişilere yardım parası ve nakit avans işlemleri de bayramdan sonra olacak. Nakit ihtiyacı olan emekli evi kiraysa ve emekli maaşından başka bir geliri yoksa 1500 TL yardım parası alacak. Ayrıca emekli olan kişiler, maaşlarını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsa, maaşının 3 katına kadar faizsiz nakit avans verilecek ve bu para 24 ay vadeye kadar geri ödenecek. 3 bin TL maaş alan emekli 9000 TL ödeme alacak. Emekli maaşı diğer bankalarda olan kişiler ise düşük faizli maaş taşımalı ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaktır. Belirtilen bu müjdeler ile ilgili son dakika haberlerini haber24 sayfamızdan 7 gün 24 saat takip edebilirsiniz.