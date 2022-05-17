Emekliye Kurban Bayramına Kadar Ödemeler Olacak!

Emekli olan vatandaşlara Ramazan Bayramı sonrasında yeni bir nakit kampanyası duyurusu yapıldı. Devlet destekli olarak verilecek bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere 50.000 TL'ye kadar kurban bayramına kadar düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlanmaktadır. Emekli olan kişiler kurban bayramına kadar hem kamu bankaları üzerinden hem de özel bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, ihtiyacı olan 50000 TL nakit kampanyasını alacak ve ödemelerini 3 ay sonra başlayacaktır. Ziraat Bankası önderliğinde başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşların hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL ödeme

Emekli olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsa hemen banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte emekli kredisi kullanabiliyor. 36 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemesini 90 gün erteleyebiliyorsunuz. Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de işlem yapabilmektedir. En düşük faiz oranlarıyla kredi kullanacağınız banka üzerinden sizlerde kredinizi hızlı bir şekilde alabilecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabiliyorsunuz.

Şekerbank, üzerinden 50000 TL emekli ödemesi

Şekerbank, üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlarda başvurularını banka şubelerine giderek maaş, taşıma işlemlerini yaptıktan sonra yapabilmektedirler. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyadan, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz. Emekli olan kişilerin diğer bankalara olan borçlarında kapatan, Şekerbank yapmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, kredi taksit ödemelerinde de 45 gün ve 90 gün erteleme yapıyor.

Denizbank üzerinden 50000 TL emekli kredisi

Denizbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kendi bankalarından almış oldukları emekli maaşı ile birlikte hem SMS ile hem de mobil uygulama üzerinden şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Denizbank üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde yaparak, kredi imkanından faydalanmaktadır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.