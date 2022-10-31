Emekliye Kasım ve Aralık ayında 50 bin + 50 bin TL ödeme olacak, Duyuru yapıldı

Emekli maaşı alan vatandaşları için yapılan yeni duyuruda kasım ve aralık ayı içerisinde emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlara 50.000 TL ve 50.000 TL olarak 2 ay içerisinde 100.000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen emeklilerin ekonomik sıkıntı yaşamaları ve Acil para ihtiyaçları olması durumunda 7/24 başvurularında gerçekleştirerek Onay alabilecekleri kampanyalara katılabilmeleri için maaş müşterisi olması gerekiyor.

Emekli maaş hesabınız başka bir bankada ise emekli maaşınızı hemen kamu bankalarına taşıyarak yüksek limitli ihtiyaç kredileri ile birlikte borç kapatma kredileri de kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerini gerçekleştirebilmeleri için şartlara uygun olarak kredi işlemleri hızlı bir şekilde ödenmektedir.

En yakın banka şubesine giderek Kredi işlemlerini yapabileceğiniz kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi işlemleri hemen gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları kampanyalarda nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olarak ihtiyaç kredilerini hesaplarına yatırarak ödemektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirirken Kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilmeleri için hızlı bir şekilde kredi destek ödemelerinden faydalanabileceğini açıkladı.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizler de işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve halkbankını yapmış olduğu kampanyaya katılarak hemen Kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.