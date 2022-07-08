Emekliye Karar Verildi! Ziraat Bankası 220.000 TL Ödeme Verecek!

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 12 ay vadeli 220.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu! Emekli maaşına, eğer Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanabilecek ve onaylanan krediyi hemen aynı gün içinde kendi hesabınızı yaptırabileceksiniz. Ziraat Bankası, özellikle Kurban Bayramı öncesinde vermiş olduğu düşük faizli kredileriyle birlikte yüksek limitli kredi almak isteyen emeklilere destek olarak hem ipotek karşılığı hem de yüksek limitli kredi alabilmeleri için borç transferi kredisi imkanı sağlamaktadır.

Vade sayılarının düşmesinden sonra bankalar, 12 ay vadeli olarak kredilerde kişilerin artık kredi kullanabilmeleri için bankalarda daha yüksek gelirleriyle başvurularını yapmalarını istiyor. Gelir durumunuz, yüksek olması durumunda bankadan 100000 TL üzerindeki kredilerde de herhangibir sorun olmadan ihtiyaç kredisi alabiliyorsunuz. 36 ay vadeli olarak verilen kredilerde sadece 50000 TL'ye kadar işlemler yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını hızlı birşekilde yapmak istiyorsa, en yakın banka şubesine giderek kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası, ayrıca, kendi banka şubeleri haricinde müşteri hizmetleri numarası ve kendi banka ATM'si üzerinden de kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da yüksek limitli kredi alıp alamadığınızı görebilir ve aynı zamanda internet sitesi üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenerek, bankalar üzerinden ne kadar kredi onayı, alacağınız hakkında bilgileri de buradan görebilirsiniz.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorsa bu bankadaki hesapları üzerinden internet şifresi alarak bankanın da mobil uygulamasını kullanarak kredi imkanından faydalanıyor.