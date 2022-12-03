Emekliye kallavi zam! Ocak 2023 için gelecek zam uçuş moduna alındı!

Ocak 2023 için gelecek zam uçuş moduna alındı! Emekliye kallavi zam kapıda göründü! Milyonlarca kişi Ocak ayında maaşına yapılacak zam oranına kilitlendi. Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak zam tutarı aydınlığa kavuşacak. Milyonlar bu nedenle gözünü o tarihe dikti. Kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bakanlık çalışmalara başlayacak.

Asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı ile ilgili son dakika haberleri 85 milyon vatandaşın gündeminde sıkı bir şekilde yer ediniyor. 13.7 milyon emekli ve milyonlarca memur Ocak ayında açıklanacak olan TÜİK 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte 2023 yılının ilk altı ayında alacağı maaşı öğrenmiş olacak. Son hesaplamalar zam öncesi ortaya çıktı.

GERİ SAYIM BAŞLIYOR

13.6 milyon emekli ve 4-5 milyon memur maaşları için heyecanla beklenen maraton bu ay sonu başlıyor.

SON VERİ BEKLENİYOR

Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak zam tutarı belli olacak.

TAHMİNLER ORTAYA ÇIKTI

Son tahminlere göre emekli maaşlarının 5.000 ile 5.500 TL tutarları arasında bir şey olması öngörülüyor.

Milyonlar alacağı maaşı gelecek ayın ilk günlerinde öğrenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bakanlık çalışmaları tamamlayıp hazırlıklara başlıyor.

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