Emekliye iki kere daha emekli ikramiyesi verilecek! Meclis onayından geçti!

Son zamanlarda emeklilerin en çok merak ettikleri konu başlığı emekli zammı ve emekli ikramiyesi olmaktadır. Emeklilerin beklediği yeni haber meclisten geçti. Emekli olan kişiler, Ramazan bayramında aldıkları 1100 TL ikramiye haricinde kurban bayramına kadar 2200 TL daha ödeme alacaklar. Daha önceki bayramlarda 1000 TL olarak başlayan ve bu emeklilerin hoşuna giden destek ödemeleri bu sene 1100 TL olarak verildi. Son 3 bayramdır 1100 TL olarak verilen bu ödemelere emekliler zam beklediğini açıkladı. Bunun için kurban bayramında özellikle de emekli olan kişilerin kurban alabilmeleri için iki tane 1100 TL ödeme yapılacak.

13 milyon emeklinin beklediği bu karar sonrasında emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek merak konusu oldu. Bayram için ödenecek olan bu ikramiyeler 2200 TL olarak 15 hazirandan sonra hesaplara yatması bekleniyor.

Ramazan bayramında 27 Nisan tarihinde emeklilerin beklediği zam olmadan 1100 TL ödemeler yattı! Ramazan bayramında zam olmadığını duyan emekliler kurban bayramında bu zammı bekliyor. Emekliler için yapılan yeni çalışmada kurban bayramı için 2200 TL ödeme yapılacak ve emekliler 2 kere daha emekli ikramiyesi alacak.

Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Bu seneki ödemeler ise bayramdan 15 gün önce yatması bekleniyor. Eğer emekli ikramiyesi almaya müsait olan emekli maaşınız varsa, 2200 TL'Ye kadar 15 Haziran'dan sonra ödeme alabileceksiniz. Bu ödemeleri alabilmeniz için her hangi bir başvuru yapmanıza gerek yoktur.

Emekliler için ayrıca kamu bankaları da bayram kredilerini devam ettiriyor. Emekli olan kişiler, emekli kredisi almak istiyorsa, başvuru yapacağı kamu bankaları üzerinden 50.000 TL'ye kadar nakit alabileceklerdir. Üstelik alınan bu kredileri 3 ay ertelemeli olarak ilk taksit ödemelerinde işlem yapabileceklerdir.