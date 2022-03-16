Emekliye İçin Özel duyuru yapıldı! E-Devlet Üzerinden Yapana 2 000 TL Ödeme Yapılacak…

Özel banka olarak hizmet veren İş Bankası, emeklileri sevindirecek açıklamalarda bulundu. Emeklileri ekonomik yönden rahatlatacak promosyon kampanyası başlattı. Kampanyada emekli maaşını İş Bankası’ndan almayı taahhüt eden emekli vatandaşlara bir kereliğe mahsus 2 000 TL tutarında ödeme yapacak. Banka emekli maaşı promosyonları ile ilgili gerekli başvuru detaylarını paylaştı. Paylaşılan bilgiye göre, şubeye gitmeden e-devlet üzerinden banka değişiklik işlemlerinin yapılabileceğini belirtti.

Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası’nı seçebiliyor.

İşlemlerin bitmesinden sonra yapılması gerekenler, İşCep, İnternet şubesi ya da İş Bankası şubeleri aracılığı ile emekli maaşlarını İş Bankası’na taşımak istediklerini belirten talimatı vererek promosyon başvurusunda bulunmak.

Yeni emekliye ayrılacak olan kişiler ilk alacakları maaş, ikramiye ve diğer ödemeleri alabilmek için İş Bank şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Emekli Maaşını İş Bankası’na Taşıma ve Emekli Promosyonu Alma İşlemleri

Şubeye uğramadan, telefon şubesi, internet şubesi ve İşCep kullanılarak kolay bir şekilde başvuru yapabildikleri gibi, İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşını bankaya taşıyabilir, promosyon başvurusunda bulunabilir. Eğer emekli maaşı farklı bir bankadan veya PTT aracılığı ile alınıyorsa, bunun yanı sıra maaşlarında her hangi bir bloke bulunmuyor ise başvururu için şubelere gerek kalmadan başvuru yapılabiliyor.

Şubeye gerek kalmadan İşCep ile birlikte İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu yapmak isteyenlerin takip edecekleri işlem adımları şöyledir;

Maaş ve talimat vermek için

İşCep/Başvurular/ Emekli Maaş İşlemleri/ Maaş Taşıma ve Talimat Verme

İnternet Şubesi/Başvuru/Ürünler/Emekli Maaş İşlemleri/Maaş Taşıma ve Talimat Verme

Promosyon Başvurusu için

Başvurular/Emekli Maaş İşlemleri/Promosyon Başvurusu

Başvuru/Ürünler/Emekli Maaş İşlemleri/Promosyon Başvurusu

Banka Değişikliği E Devlet Üzerinden Yapılabilecek

Şubeye uğramadan, e devlet üzerinden banka değişikliği ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. E devlet internet şubesi ve İşCep kullanılarak herhangi bir şifre girmeden giriş yapılabilir. Maaş taşıma işleminden sonra İşCep, internet şubesi, telefon şubesi ile İş Bankası şubeleri aracılığı ile talimat verilebilir