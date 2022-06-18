Emekliye Hafta Sonu Müjdesi Duyuruldu! Emekli Maaşı Alan Kişilere, Bayram İkramiyesi ile Kredi

Emekli olan vatandaşlara yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için bayram ikramiyesiyle birlikte verilecek olan Bayram Kredisi kampanyası duyurusu paylaşıldı. Emekli olan vatandaşları 1100 TL, Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Haziran ayının son haftasında verilecek olan bu ödemelerde, bayram için alacağınız kurban Bayramı ikramiyesi haricinde, bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, Bayram Kredisi kampanyasına da katılabilirsiniz.

Sadece emekli olan vatandaşların başlatmış olduğu bu nakit kampanyasına katılmak isteyen kişilerin kamu bankaları ve özel bankaları tarafından yapılacak olan kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi olabileceğini söyleyebiliriz. Bankalar hem bayram ikramiyesini, hemde bayram kredisi kampanyası, başvurularını internet bankacılığı üzerinden de yapmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kendi emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde sonuç alabilecek onaylanan tutarı aynı gün içinde kendi hesabınıza yatırarak, düşük faizli bayram kredisi kullanmış olacaksınız.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa bu bankadan emekli maaş alması gerekmektedir. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığını indirerek mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı bankadan alıyorsanız, Kurban Bayramında verilecek olan emekli ikramiyesini de başvuru yapmadan hesabınızda görebilirsiniz.

Emekli maaşınızı ilk defa Ziraat Bankasına taşıyorsanız kredi başvurusu yapmadan önce 750 TL emekli promosyon kampanyasından da faydalanmanız mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, 50000 TL ve yüz bin TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vade 100000 TL kredilerde ise 12 ay vade kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, aynı kredi şartlarına uygun olarak Ziraat Bankası üzerinden almış oldukları ihtiyaç kredisi ve bayram ikramiyelerini, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de alabilirler.

Halkbank ve VakıfBank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, kredi başvurularını banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden ve şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilirler. Banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorsanız, internet bankacılığı'nızı kullanmanız gerekmektedir.

Denizbank

Özel bankalar arasında yer alan ve kredi imkanından faydalanmak isteyen emeklilere, hızlı bir şekilde SMS ile kredi imkanı sağlayan Denizbank, yapmış olduğu, emekli kredi kampanyasından şartlara uygun olan vatandaşlara hemen onay vereceğini açıkladı. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu nakit kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilmektedir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen emekliler kredi puanı yüksek olması durumunda cep telefonlarından mesaj kısmına girerek Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaktır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi onayı almaları durumunda bu kredileri en yakın banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte de kullanabilmektedirler. Cep telefonları üzerinden başvurularını gerçekleştiren kişiler, ayrıca mobil uygulama kullanıyorsa, Denizbank'ın mobil uygulama, İhtiyaç Kredisi kampanyasına da katılarak işlemlerine kolay birşekilde yapabiliyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan emekli kredi kampanyasından faydalanmak isteyen emeklilerin maaş müşterisi olması şartı ile düşük faizli, gelir belgesiz kredi verileceği açıklandı. Emekli maaşınızı Garanti Bankası şubelerine taşımanız durumunda sizlere verilecek olan 2000 TL emekli promosyonu ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde alacağınız 1100 TL emekli ikramiyesi ve 100000 TL ye kadarda gelir belgesiz ihtiyaç kredisi, sizleri bekliyor. Garanti Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, ayrıca konut kredileri ve taşıt kredileri kullanmaları durumunda daha yüksek limitli krediler alırken, emekli maaşı, müşterisi olduğu için bankanın özel kredi faiz oranlarından yararlanarak düşük faizli krediler alabilmektedirler.

Akbank

Özel bankalar arasında yeralan, Akbank üzerinden de kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Akbank müşterisi olması durumunda banka şubelerine gitmeden, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, internet bankacılığı şifresiyle birlikte banka şubelerine gitmeden hemen mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve emekli maaşı hesabı üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınız hemen görebilirsiniz. Akbank ayrıca, vatandaşları SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı da sağlamaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi imkanlarından faydalanmak istiyorlarsa, her cep telefonlarının mesaj kısmına girdikten sonra kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. Akbank, emekli olan vatandaşlara düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunarken, kredi kullanacak olan vatandaşların ayrıca banka şubeleri üzerinden de işlemlerini yapabilecekleri diğer kredi ve kredi kartı, kampanyalarını da açıklamaktadır. Akbank üzerinden emekli maaşı taşıyan vatandaşlar, 2750 TL'ye kadar emekli promosyonu alırken, bayram için verilecek olan 1100 TL emekli promosyonunu da hemen alabilmektedir.