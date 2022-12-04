Emekliye göbek attıran gelişme! Yılbaşı İkramiyesi 10.000 TL oldu! Cumhurbaşkanı açıkladı

Cumhurbaşkanı açıkladı... Emekliye göbek attıran gelişme! Yılbaşı İkramiyesi 10.000 TL oldu! Emeklilere bayramlarda ve yılbaşında ikramiye veriliyor. Bu ikramiyeler birçok emeklinin borçlarını ödemesinde ve bütçelerini bir nebzede olsa rahatlatmalarında oldukça işe yaramaktadır. Yılbaşı’nın oldukça yaklaştığı şu günlerde de emekliler ne kadar ikramiye alacaklarını öğrenmek için devlet gelecek haberleri büyük bir heyecanla beklemektedir.

Geçtiğimiz sene emeklilere 1100 TL civarında ikramiye verilmiştir. Sosyal medyada yer alan haberlere baktığımızda emeklilere yılbaşında 10.000 TL ikramiye verilebilir.

Açıklamalar Gelmeye Başladı!

Devletten gelen açıklamalar ve önümüzde ki aylarda bir seçim olması sebebiyle bu sene ki zam ve ikramiyelerde yetkililerin oldukça bonkör davranacağı sosyal medyada konuşulmaktadır.

Enflasyonda yüksek olduğu için bu seneye müjdeli haberlerle girileceğine dair umut oldukça büyüktür. Emekliler alacakları ikramiye ve zamlarla 2023’ü rahat geçireceklerini düşünmektedir.

Emekli olmayı bekleyenler ise sonunda haklarına kavuşacaklarını ummaktadırlar. Eğer herkesin beklentisi gerçekleşirse aralık ayından itibaren mutlu haberler bir bir açıklanmaya başlanacaktır.

Emeklilerin hesaplarına çok geçmeden ikramiyeleri yatacaktır. EYT’liler de ne zaman emeklilik hayatlarına başlayacaklarını öğrenecektir.

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