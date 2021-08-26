Emekliye Gece Yarısı Müjdesi Geldi, TC Kimlik Vererek 15.000 TL Ödeme

Emekli olan kişilere son dakika haber geldi. Uygun faiz oranları ile 15.000 TL kredi imkanı verilecek. Son dakika olarak yapılan bu kampanya, gece yarısı duyuruldu. Bankalardan şartsız bir şekilde kredi alacak olan emeklilere, tc kimlik numarasını verdikten sonra 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunulacaktır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan emekliler, başvuru yapacakları bankalar üzerinden emekli maaşı alması şartı vardır. Sizlerde eğer acil para ihtiyacınız varsa, 15000 TL’ye kadar ödeme almak için emekli maaşınızı bankadan alıyor olmanız ve internet bankacılığı kullanmanız yeterlidir. Emekliye kampanya yapan bazı bankalar şu şekilde…

Ziraat Bankası 15000 TL Emekli Kredisi

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almanız durumunda, 15000 TL emekli kredisi hesabınıza yatacak. 15000 TL emekli kredisi almak istiyorsanız, bankanın mobil uygulaması olan Ziraat Mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve banka şubelerine gitmeden emekli kredisini TC Kimlik numaranızı yazarak alabilirsiniz. Banka düşük faiz oranlarını hızlı bir şekilde sizlere 36 ay vadeli kredi verilecek. İhtiyaç kredisi almak istiyorsanız, bu banka sizin tercihiniz olabilir.

Akbank 15000 TL Veriyor

Akbank üzerinden de 15000 TL emekli kredisi veriliyor. Emekliye son dakika olarak kampanya yapan Akbank, ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkanı da sunuyor. Akbank direkt uygulamasını kullanan müşteriler, Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusu yapabilir ve bu kredilerde şubelere gitmeden işlem yapabilirler. Ayrıca size en yakın Akbank şubesine giderek de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

QNB Finansbank 15000 TL Kredi Kampanyası

TC kimlik numaranız üzerinden alacağınız bir diğer kampanya QNB Finansbank emekli kredisi kampanyası oluyor. Banka üzerinden hızlı ve anında kredi imkanı sunuluyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, TC kimlik numarasını 5030 mesaj numarasına gönderirseniz bu bankanın kredi kampanyasından başvuru yapmış olursunuz. Banka emekli olan kişilere, özel faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor. İhtiyaç kredisi kampanyası sonrasında başvuru ile onay alan kişiler en yakın banka şubesine giderek, bankadan hızlı ve anında kredi kullanabilecektir.