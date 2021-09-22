Emekliye Gece Çıkan Kararla 3000 TL Nakit Ödeme Yapılacak, Emekliye Yeni Müjde

Son Dakika: Emekliye Gece Çıkan Karar İle 3000 TL Ödeme Yapılacak, Emekliye Yeni Müjde Nakit Ödemesi Olarak Geldi. Emekli olan kişiler, acil nakit ihtiyaçları için kullanacakları 3000 TL'yi nasıl alacak merak ediyor. Banka yaptığı açıklama ile birlikte, 3000 TL'ye kadar emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere, nakit avans verecek. Bu şekilde kişiler, banka şubelerine gitmeden de bu alacakları nakit avans limitlerini anında kullanabilecekler.

Halkbank , gece kendi internet sitesi üzerinden yayınladığı haber ile birlikte, emeklil olan kişilere umut oldu. Uygun faiz oranları ve emekliye yaptığı kampanyalarla dikkat çeken Halkbank, bayram sonrası ihtiyacı olan emeklilere, kendi bankasından maaş alması durumunda, maaş hesabına 3000 TL nakit avans yükleyeceğini duyurdu. İster borcunuz olsun, istersenizde bankada hiç paranız olmasın, sizlere hemen ödeme yapılacaktır. Banka vereceği, 3000 TL içinde bazı şartlar açıkladı.

Bankanın Belirlediği Şartlar Şu Şekilde...

Halkbank, emekli maaşını kendi bankasında alan ve 70 yaşına kadar olan emeklilere, maaş hesabına karşılık nakit avans vereceğini duyurdu. Uygun faizlerle de ödenecek bu nakit avans limiti kişilerin banka sicili uygun olması durumunda hemen maaş hesabına yüklenir. Bankalarda sıkıntılı durumu olan kişiler, başvuru yaptıklarında onay alamazlar. Bu sebeple kredi sicili temiz olan kişiler, hemen başvurularını bankalara gitmeden de yapabilecekler. Aldığınız maaş nakit avans limiti en az 3000 TL olarak hesabınıza yatacak. Eğer daha önceden bu limiti kullanıyorsanız, düzenli ödemeler yaptıysanız, banka sizin hemen performansınıza göre nakit avans limitinizi yükseltecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Eğer daha önceden de böyle bir limit almadıysanız, emekli maaşınızın olduğu hesap üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuruları banka şubelerine gitmeden yapmak istiyorsanız, bankanın vermiş olduğu internet bankacılığı şifresi ile birlikte, mobil uygulamaya girerek buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan hemen sonra sizlere uygun faizlerle geri ödeyebileceğiniz, nakit avans limiti hesabınıza yatacaktır. Aldığınız nakit avans limitini ATM'den, Banka şubelerinden çekebilir, isterseniz internet üzerinden tüm ödemelerinizi yapabilirsiniz. Harcama yaptıktan 30 gün sonra ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca banka sizlere 12 ay vadeli olarak da taksitli nakit avans limiti sunacaktır.