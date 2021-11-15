Emekliye En Yüksek Limit Olacak Olan 100.000 TL'ye Kadar Faizsiz Kredi Kampanyası Başladı, Son Dakika

Emeklilere faizsiz kredi kampanyası başladı. 100.000 TL’ye kadar emekliler hangi bankalardan faizsiz ihtiyaç kredisi alabilirler yazımızda bulabilirsiniz. Emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, maaş taşıma şartı var mıdır, sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Emeklilerin en çok merak ettikleri konulardan birisi, faizsiz kredilerdir. Ülkemizdeki kamu bankaları üzerinden 6 maaşa kadar faizsiz kredi verileceği söylenmektedir. Yalnız henüz böyle bir durum söz konusu değildir. Sizlerde eğer, emekliyseniz ve faizin haram olduğu için kredi başvurusu yapmak istemiyorsanız, ihtiyaç kredisi alacağınız zaman, katılım bankaları üzerinden hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda, bu bankalar sizlere islami şartlara uygun olarak, helal kredi vermektedir. Verdikleri kredilerde ve yaptıkları tüm bankacılık işlemlerinde faizsiz olarak işlem yapmaktadırlar. Bu sebeple, faizin haram olduğunu düşünen kişiler bu bankalardan kredi kullanabilirler.

Sizlere şimdi bu bankaların hangileri olduğunu ve nasıl kredi başvurusu yapacağınızdan bahsedelim. Emekli olup, kredi almak isteyenler eğer icralık bir borcu yoksa, bu bankalardan 100.000 TL’ye kadar uygun kar payı oranları ile kredi alacaklardır.

Kuveyt Türk 100.000 TL Faizsiz Emekli Kredisi

Kuveyt Türk Bankası, 100.000 TL’ye kadar faizsiz emekli kredisi vermektedir. Sizlerde bu bankadan başvuru yaparak, emekli ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Banka, maaş taşımanız durumunda sizlere hemen kredi desteği verecektir. Verdikleri kredilerde bankalar, sadece kar payı oranları uygulayacak ve sistem faizsiz olarak işleyecektir. Aldığınız ihtiyaç kredisinde 60 ay vadeye kadar işlem yapabilir, hatta ödeme taksiti olan ilk taksiti 3 ay erteleyebilirsiniz. Başvuru için en yakın Kuveyt Türk Katılım Bankası’na gidebilirsiniz.

Albaraka Türk 100.000 TL Faizsiz Emekli Kredisi

Emekli maaşınızı Albaraka Türk Katılım bankası’na taşırsanız, 100.000 TL’ye kadar 60 ay vadeli olarak faizsiz emekli kredisi alabilirsiniz. Size en yakın Albaraka Türk Şubesine gittiğinizde, ihtiyacınıza göre finansman desteklerinden yararlanacak, sorgulama yapıldıktan sonra onay alırsanız maaşınız taşınacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca faizsiz olarak hac ve umre kredisi de alabilirler. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Alacağınız emekli kredisi ile birlikte ayrıca bu bankadan faizsiz konut kredisi, faizsiz taşıt kredisi de alabiliyorsunuz.

Ziraat ve Vakıf Katılım Bankası 100.000 TL Faizsiz Emekli Kredisi

Kamu katılım bankası olan, Ziraat ve Vakıf katılım bankaları, emekli maaşlarını taşıyan müşterilere faizsiz bankacılık hizmetleri sunmaktadır. 100.000 TL’ye kadar emekli kredisi alacaksanız, 60 ay vadeli olarak bu iki bankadan da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişiler, en yakın banka şubesine gitmeleri gerekiyor. Diğer bankalara nazaran bu bankalarda daha uygun kar payı oranları ile işlem yapılacaktır. 100.000 TL kredi aldığınızda banka, diğer bankalarda olan tüm borçlarınızı da kapatarak sizlere kredi imkanı vermektedir. Ziraat Katılım Bankası veya Vakıf Katılım bankası ayrıca konut kredilerinde de helal kredi olarak işlem yapmaktadırlar.