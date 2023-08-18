Emekliler, Temmuz ayında maaşlarına yüzde 25 oranında zam aldı. Ancak verilen zam tutarı, emeklileri memnun etmeye yetmedi. Emekliler, yeni bir zam almak için beklemeye başladı. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli olmadı. Ancak emekliler, bankalar tarafından verilen promosyonlardan yararlanarak ellerine geçecek nakit parayı artırabilir.

Bankaların yanı sıra PTT de promosyon vereceğini açıkladı. PTT tarafından verilecek promosyon tutarı 13 bin 600 TL olarak ifade edildi. Emekliler, promosyondan yararlanmak için ne yapması gerektiğini merak ediyor. Promosyon almak isteyenlerin maaşlarını PTT üzerinden alması gerekiyor.

PTT KARTI OLAN EMEKLİLER, 13 BİN 600 TL ALACAK

Yapılan açıklamaya göre PTT kartı olan emekliler, 13 BİN 600 TL tutarında ödeme alacak. Bu promosyondan emekli maaşını PTT’ye taşıyanlar faydalanacak. Başvuruların internet üzerinden yapılması mümkün oluyor.

E-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi yapılabilir. Gerekli koşulların sağlanması halinde 3 gün içinde promosyon ödemesi yapılabilir.

PTT PROMOSYON TUTARLARI

PTT promosyon tutarları, maaşa göre değişiyor. Kurum, en az 3600 TL promosyon veriyor. Promosyon tutarı 16.300 TL’ye kadar yükseltilebilir. Bankadan promosyon almak isteyenlerin en az 3 yıl PTT’de kalma sözü vermesi gereklidir. 3 yıl PTT’den maaş almayı taahhüt edenler, promosyon ödemesini alabilir.

PTT promosyonunu almak için 30 Ağustos tarihine kadar başvuru yapmak gerekir. PTT, Aktifbank ile iş birliği içerisinde promosyon veriyor. Kurum, 50 bin TL’ye kadar kredi kullanma şansı da sunuyor. Kredi kullananlar, borçlarını 36 ay vadeli olacak şekilde ödüyor. Borçların zamanında ödenmemesi halinde faiz işlemeye başlıyor.

PTT Kart kullanan emekliler, maaşını kolay bir şekilde çekebilir. Ayrıca PTT Kart üzerinden çeşitli bankacılık işlemleri de yapılır. PTT Bank ile ilgili işlemler, internet üzerinden yapılabilir. Böylece PTT şubelerine gitmeye gerek kalmaz. PTT’den sonra bankaların da promosyon tutarlarını artırması bekleniyor.