Emekliye ek ödemeler ile ilgili SGK duyurusu geldi

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi tüm sigorta sistemlerinde yer alan emekliler, düzenli olarak her ay bankalardan maaşlarını çekmektedir. Emekli maaşları, ödenen primlerine bağlı olarak hesaplanmakta ve enflasyonla birlikte artış göstermektedir. Ayrıca bazı emeklilere 2 hatta 3 maaş bağlama hakkı sunulmaktadır. Bu durumda, toplam 3 maaş alan emeklilerin kazancı artmaktadır. Üstelik bu uygulamadan faydalanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvuru yapmak yeterlidir.

Öte yandan, emekli olan bir kadın vefat eden eşinden dul aylığı alarak ikinci bir maaş alma hakkı elde eder. Vefat eden kişinin sigorta sistemi ne olursa olsun, kadının SSK emeklisi olması durumunda dul aylığı verilir. Dul emekli kişi, eşinin maaşının yüzde 50'sini alabilir. Vefat eden eş Emekli Sandığı'na bağlı ise maaşların yüzde 75'i ödenir.

Vefat eden eşin Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olması halinde, en az 5 yıldır sigortalı olması ve en az 900 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Ancak Ekim 2008'den önce vefat eden kişiler için 1800 gün prim ödemiş olmak yeterlidir. Vefat eden eşin üzerinden maaş alan kadının kendi maaşı kesilmez.

Bazı durumlarda, emekli kadınların üç farklı emekli maaşı alma hakkı bulunmaktadır. Örneğin, dul eş kendi çalışmasından dolayı maaş alırken, vefat eden eşin üzerinden de maaş bağlatabilir. Ayrıca, emekli olmuş babanın vefatından sonra da yetim aylığı alınabilmektedir. Bu sayede kadınlar üç farklı maaş alma imkanı elde edebilirler.

Emekli kadınlar için farklı maaş alma seçenekleri bulunmaktadır. Vefat eden eşin sigorta sistemi ve ödemiş olduğu primler de bu hakların kullanılabilmesi için önemli faktörlerdir. Ancak, bu haklardan faydalanmak için başvuruların yapılmış olması gerekmektedir.