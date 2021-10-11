Emekliye Ek Gösterge Zammı İle Birlikte Maaşları ve İkramiyeler Artış Görecek : Memur ve memur emeklileri tarafından tüm gözler 3600 ek gösterge üzerinde olmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimat ile yapılan çalışmalar neticesinde hem maaşı hem de ikramiyelerde bir artış yapılacak.

TÜİK tarafından 3 aylık enflasyon rakamları açıklanması ile birlikte 2022 yılının başında yapılması beklenen emekli maaşlarına gözler çevrilmişti. Bununla birlikte 3600 ek gösterge zammı sürekli olarak konuşulmaya devam ediyor. Memur emeklileri için maaşlarına 6 aylık zam ile birlikte 3600 ek gösterge zammının yansıması durumu ikramiyelere artış yapılacaktır.

3600 Ek Gösterge Neleri Getirecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat ile birlikte 3600 ek gösterge çalışmalarına an itibariyle başlandı. Bundan önceki çalışmada ek göstergenin 4 yıllık üniversite mezunu ile belirli başlı meslek gruplarındaki kişilerin çalışmaları üzerine olmuştu. Şu anda ise yapılacak çalışma ile birlikte karar da değişikliğe gidileceği ve neler getireceği belli olacaktır.

Söz konusu bir artış meydana gelir ise ek gösterge de ki lise mezunları da fayda sağlayabilecektir. bununla birlikte ek gösterge memur emeklilerini mi yoksa diğer bütün emeklilere kapsayıp kapsamadığı konusuna da bir açıklık getirmiş olacak. Ek gösterge kabul edilmesi halinde emeklilerin maaşlarına hem zam gelecek hem de ikramiyelerinde bir artış görülecektir.

Polis öğretmen ve 4 yıllık din Yükseköğretim mezunu İmam Hatiplerin 30 yıllık hizmeti bulunuyor ise emekli aylıklarına 943 lira zam yapılacak. Hemşireler ile diğer İmam Hatiplerin emekli aylıklarına ise 1063 lira zam getirilecek. Böylelikle öğretmen ve polislerin maaşları eşit bir konuma getirilmiş olacak.

Emekli İkramiyesinde Artış Olacak

Ek göstergenin kabul edilmesi halinde maaşlar ile birlikte emekli ikramiyesi de artmış olacak. 30 yılın üzerinde hizmet süresi geçmiş olanlar için 1132 lira ile 1270 lira arasında bir zam yapılacak. Böylelikle ikramiyelerin 33982 ile 38298 lira arasındaki seviyelere çıkması bekleniyor.

Emeklilere Ocak Ayında Ne Kadar Zam Yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında enflasyon rakamları konusunda bir açıklama yaptı. 3600 ek gösterge ile birlikte emeklileri yakından ilgilendirecek olan Ocak ayındaki emeklilik zammı TÜİK rakamlarına bağlı şekilde yüzde 4.23 oranında çıkmış olan enflasyon ile birlikte 2021 yılında yüzde 5.21 oranına ulaşacağı öngörülmektedir. SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak olan zam oranı için 5.21 seviyesinde olacağının tahmin edilmesini ortaya koymuş oldu.