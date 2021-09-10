Emekliye Cuma Müjdesi: 3000 TL Ek Para Ödemesi Hesaplara Yatıyor

Emekliye anında ödeme onaylandı. 3000 TL para veriliyor. Emekli olan kişilere bankalar üzerinden 3 bin TL'ye kadar nakit imkanı sağlanıyor. Verilecek olan bu nakit imkanı kredi kartı veya Kredi değildir. Banka hesabınız varsa 3000 TL'ye kadar anında onay alabilecek ve ek ödeme hesabınıza artı para olarak yatacaktır. Verilen 3000 TL ödeme geri ödemesi olan bir paradır. Ne zaman kullanmaya başlarsınız o zaman kullandığınız için paranızı ödersiniz. 3000 TL kullanan kişiler dilerse 12 ay taksitli de taksitli nakit avans olarak bu paraları geri ödeyebileceklerdir. 3000 TL almak için banka hesabınızın olması ve emekli maaşı aldığımız banka hesabınız üzerinden başvuru yapmanız şarttır.

Kamu bankalarından 3000 TL'ye kadar artı para imkanı

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 3 bin TL'ye kadar artı para alabiliyorsunuz. Özellikle emekli olan kişilere yapılan bu kampanyada 3000 tl ye kadar artı para almak isteyen kişiler emekli maaşı aldığı banka şubesinin internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına girerek buradan nakit başvurusunu yapabilecek. 3000 TL'ye kadar değerlendirme yapacak bankalardan hemen anında sonuç alabileceksiniz. Alınan bu sonuç ile birlikte hesabınıza artı para olarak yatacak.

3000 TL'yi o dakika itibari ile kullanabilirsiniz. İsterseniz banka ATM sinden nakit olarak çekebilir isterseniz de internet bankacılığı üzerinden istediğiniz hesaba gönderebilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığını kullanarak fatura ödeme kredi ödeme ve kredi kartı ödeme gibi işlemlerinizi de yapabilirsiniz. Bu paraları kullandıktan sonra önümüzdeki ayda ödemeye başlayacaksınız...

Emekli olan kişilere 3000 TL ödeme veren diğer bankalar

3000 TL'ye kadar ödeme almanız için emekli maaşınızın o bankada olması gerekiyor. Eğer emekli maaşını özel bankalardansa o bankadan internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın kendi mobil uygulamasına girebilir buradan 3000 TL için artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Özellikle Akbank Denizbank Garanti Bankası ve Finansbank bu konuda hızlı bir şekilde müşterilere destek imkanı sağlıyor. Sizlerde maaşınızı bankalar üzerinden alıyorsanız internet bankacılığı aracılığı ile artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Artı para başvurusu ayrıca kredili mevduat hesabı olarak da geçiyor. Kredili mevduat hesabı başvurusu yaptığınız da artı para olarak 3000 TL hesabınıza yatacaktır...