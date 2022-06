Emekliye çifte bayram var! 3 Müjde birden verildi

Her sene olduğu gibi bu sene de haziran ayında zam konuşuyoruz ve tartışıyoruz.Enflasyonun belli olması, hayat pahalılığının gün be gün artması ve her gün ardı ardına gelen zamlar neticesinde emeklilerinde gözü kulağı, zam haberlerinde olmaya başladı.

Giderek artan hayat pahalılığı ve kulaktan dolma bilgilerle haziran ayına kadar çok farklı haberlerle karşınıza çıktık. Özellikle temmuz ayı zammı ile ilgili hala netleşen bir bilgi olmamakla birlikte artık yavaş yavaş bazı konularda netleşmeler ortaya çıktı.

Çifte Bayram İmaları Var

Emeklileri yakından ilgilendiren bir sürece giriyoruz. Bayram paraları ile ilgili çifte bayram yapılacağı ön plana atılmıştı. Hatırlarsanız son iki senedir bayram ödemelerinde herhangi bir zam yapılmıyordu. Süreç bu şekilde devam ederken bir de memur maaşları hakkında yorumlar ön plana çıkınca nasıl bir rakamın telaffuz edileceği de merak konusu olmaya başladı. Öncelikle nelere göz atılıyor?

Maaş ve Diğer Seçenekler Söz Konusu Olduğunda Dikkat Edilecekler

Öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken en önemli konu başlığı bayram paralarıdır. Bunun dışında da enflasyon oranına göre, diğer maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Şimdilik telaffuz edilen rakamlar konusunda bir netlik olmadığını da belirtmek istiyoruz.

Şurası unutulmamalıdır ki, son rakam belli olana kadar burada söylenen her cümle 0 doğru olmasa da aşağı yukarı aynı miktarları işaret edebilir. Bu sebeple biz de sizin için mevcut enflasyonun işaret ettiği rakamları değerlendirelim.

Enflasyona göre maaşlar ne olabilir?

2000 Yılından sonra emekli olanlar arasında en düşük emekli maaşı 6.133 TL olurken,

2000 yılında önce emekli olanlar arasında en düşük emekli maaşı 4.641 TL olacak gibi görünmektedir.

Yine de biraz öncede belirttiğimiz gibi son kararlar alınmadan net bir rakam telaffuz etmek pek doğru olmamakla birlikte gerçeği de yansıtmayabilir.

Kurban Bayramı İkramiyesi Hakkında

Genel olarak kurban bayramı ikramiyesi çok yazıldı ve çok konuşuldu bu konuda son 2 yıldır herhangi bir zam yapılmamış olması da kurban bayramı ikramiyesinin bu sene zamlı olarak ödeneceği konusunda ki bilgileri de ortaya çıkarıyor. Yine de zam gelip gelmeyeceğinin henüz belli olmadığının da altını çizmek gerekiyor. Hep birlikte bekleyip kurban bayramı ikramiyesi zammı konu başlığında neler olacağını gözlemleyeceğiz.

Yine de kulaktan dolma bilgilere göre iki senedir zam gelmeyen ikramiyelerin bu sene zamlı bir şekilde ödeneceğini göstermektedir.

%40 Zam Kapıda

Mayıs ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte memur ve emeklileri hakkında ortaya çıkacak zam rakamı netleşeceğe benziyor. Buna göre yıllık enflasyon oranının şimdide %70’lere ulaşacağı ön görülmekte, haliyle maaşlarda yaklaşık bir %40’lık oranda zammın da geleceği ön görülmektedir.

Peki Ama Bu Rakamlara Göre Zam Gelirse Ne Olur?

Bu rakamlara göre şu an için bir zam gelecek olsa, en düşük memur maaşının yaklaşık olarak 6.429 TL’ye yükseleceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında ek zamlı haliyle bunun 9193 TL olacağını belirtmek gerekmektedir.

Bayram İkramiyesi Gündemde

Şimdi ise gündemde olan bir diğer konu başlığı ise bayram ikramiyesi oldu. Eğer bu oranlarla hem bayram ikramiyesine hem de emekli maaşına zam yapılırsa bu sefer rakamın çok ciddi anlamda yükseleceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Şu an için enflasyon rakamlarının aşağı yukarı aynı olduğu düşünülecek olursa bayram ikramiyesinin gelecek dönem için de de yükselme olasılığı bulunmaktadır. Özellikle son dört sene içerisinde sadece bir kez ikramiyelere zam gelmiş olması da bu olasılığı güçlendiriyor.