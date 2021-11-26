Emekliye, Çalışana ve Ev Hanımlarına Müjde Geldi, 10.000 TL Nakit ATM Üzerinden Alınacak ve Başvuru Çok Kolay

Son zamanlarda ekonomik sıkıntı yaşayan kişilerin derdine derman olmak isteyen özel ve kamu bankaları yapmış oldukları kampanyaları ile birlikte emekli olan çalışan ve ev hanımı olan herkese destek kredisi vereceğini duyurdu. 10.000 TL'ye kadar verilecek olan Bu kampanyada belirtilen şartlar dahilinde işlem yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar bankalar üzerinden kredi kullanabilecek. Emekli olmanız çalışmanız ve ev hanımı olmanız durumunda kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar hemen onay alabilirler. Birden fazla bankanın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler başvurularını isterlerse SMS üzerinden de hızlı bir şekilde yapabiliyor.

Denizbank üzerinden 10.000 TL ödeme

Denizbank başlatmış olduğu kampanyalarda 10.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme vereceğini duyurdu. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler uygun olması durumunda SMS atarak hemen onay alabilir. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa cep telefonlarının mesaj kısmına girerek Kredi mi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını da yazarak 3280 numarasını mesaj olarak gönderebilir. Beş dakika içerisinde Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar hemen hesaba yatacak. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Denizbank şubelerine giderek veya Banka hesabı varsa Denizbank şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden de destek kredisine başvuru yapabilir.

Akbank'tan 10.000 TL 36 ay vadeli verilecek

Akbank üzerinden yapılan son dakika kampanyası ile birlikte 10.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler mobil uygulama üzerinden 7gün 24saat bu işlemi yapabilecek. Akbank müşterisi olmanız durumunda her zaman sizin için hazır bir 10.000 TL kredi Akbank direkt uygulaması üzerinden kullandırılıyor. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağınız var turu sonrasında onay olursanız size en yakın banka şubesinden de onaylı tutarı kullanabilirsiniz. Akbank ayrıca sms ile vatandaşlara 10.000 TL ödeme yapacağını duyurdu. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve 10.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderin. Beş dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar hemen hesaba yatacak.