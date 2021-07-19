Emekliye, Çalışana, Esnafa, Çiftçiye, 36 Ay Vadeli 10.000 TL Kredi Ödemesi Yapılıyor. Son dakika olarak kredi kampanyası başladı. Herkes bu kampanyadan faydalanacak. İşte detaylar...

10.000 TL kredi, ihtiyacı olan kişilerin işlem olarak müşterilerine en çok tercih ettikleri kredi kampanyalarından birisidir. Kredi başvurusu yapan müşteriler, 10.000 TL kredi başvurusu yaptıkları zaman aynı gün içerisinde de onay almak isteyebilirler. Bunun için aynı gün içerisinde 10.000 TL kredi onay almak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun olarak başvuru yapmanız gerekiyor. 10.000 TL kredi onayı almak için en az 1100 ve üzerinde bir kredi notunuzun olması gerekmektedir. İşte sizlere 10.000 TL ve 36 ay vade ile kredi veren bankaların başvuru aşamaları.

QNB Finansbank 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvurusu

10.000 TL kolay kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, 36 ay vadeye kadar QNB Finansbank üzerinden aynı dakika içerisinde kredi başvurusu yaparak, aynı dakika içerisinde onay alabilirler.

3 ay ertelemeli olarak verilecek olan bu kredilerde SMS ile anında kredi başvurusu yapabilirsiniz. 10.000 TL kolay kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizleri uygun faiz oranları ile birlikte hemen kredi yanıtını verir. SMS ile kredi başvurusu yapmak için kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj göndermeniz yeterlidir. Mesaj gönderilen cep telefonu numarasına aynı dakika içerisinde kredi sonucu gelir otomatik olarak sistem tarafından sorgulama yapılan bu kredilerde 1200 ve üzerinde kredi notu olan müşteriler onay alabilmektedirler.

Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vade ile kredi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler diğer bankalarla karşılaştırma yaptıkları zaman daha uygun faizler ile ihtiyaç kredisi kullanabileceklerini öğrenebilirler. Ziraat Bankası devlet bankası olmasından dolayı sizin kredi başvurunuzu anında sonuç verecektir. Banka emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilere bu kredi hizmetini veriyor. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız banka sizlere en az 6 aylık sigortanızın olması durumunda onay verecektir. Size en yakın banka şubesinden veya bankanın internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmanız mümkündür.

TEB Bankası 10.000 TL 36 ay vade ile kredi başvurusu

TEB Bankası üzerinden 10.000 TL 36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. TEB Bankası müşterilerine 10.000 TL kredilerde uygun faiz oranları ile işlem yapıyor. Size en yakın TEB Bankası şubesinden veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca ATM üzerinden de kredi başvurusu yapılabilen bir bankadır. Kredi onayı aldıktan sonra kredinizi banka şubesinden sadece kimliğiniz ile kullanabilirsiniz. Aldığınız tüm krediler değil kredi taksit ödemeniz 3 ay ertelemeli olarak yapacaksınız.