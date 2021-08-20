Emekliye Bugün İtibaren Başladı, En Az 2000 TL en fazla 5000 TL Hemen Hesaba Yatacak, Kontrol Edin

Emekli olan kişilere son dakika olarak bir duyuru geldi. Bankalardan maaş alan emeklilere yeni bir duyuru paylaşıldı. Bankadan emekli maaşı alanlara 2000 TL’ye kadar ek ödeme hemen hesaplara yatacak. İşte detaylar…

Emekli olan kişilere son dakika kampanyaları devam ediyor. Bankalardan maaş alan emeklilere, 2000 TL ile 5000 TL arasında, emekli maaşınıza göre ödemeler yapılacak. Emekli olan kişilerin, para ihtiyacı olduğunda yardımına koşan bankalardan, kredi almak istemeyenlere yeni bir kampanya başladı. 2000 TL ve 5000 TL arasında işlem yapacak olan kişilere, hesapları üzerinden yapılacak olan bu ödemeler, belirlenen politikalara uygun olmanız durumunda işlem yapılacaktır. Emeklilere kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler, kendi banka hesapları üzerinden işlem yaparak, onay alacaklardır.

Emeklilere 2000 TL ve 5000 TL Arasında Ödeme Veren Bankalar

Emekli olan kişilere 2000 TL veya 5000 TL arasında ödeme alacaklarsa, kendi maaş aldığınız banka üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Emekli maaşınızı hangi bankadan alıyorsanız, nakit avans başvurusu için bankanın internet bankacılığına giriş yapmanız yeterli olacaktır. İnternet bankacılığına giriş yaptıktan sonra onay alacak kişiler, hesapları üzerinden kredili mevduat hesabına giriş yaparak, bu hesap için başvuru yapması gerekmektedir. Emekli olan kişiler, mevduat hesabına başvuru yaptıktan sonra onay alırlarsa, hemen hesaplarına artı para olarak bu ödeme yatacaktır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 2000 TL ve 5000 TL arasında ödeme alacak kişilere, bankalar bu ödemeyi maaşlarına göre vereceklerdir. 3000 TL üzerinde emekli maaşı alıyorsanız, 5000 TL’ye kadar nakit avans limiti alabilirsiniz. Ayrıca emekli maaşınızı aldığınız bankadan daha önce kredi alsanız da bu ödemeleri sizlere yapacaklardır. Emekli olan kişilere, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli bankalardan 200.000 TL’ye kadar kredi imkanı da sunulmaktadır. Emekli kredisi olarak verilecek bu kredilerde, emekliler uygun faizlerle kredi alacaklardır.

Emekli olan kişilerin acil para ihtiyacı olduğunda alacakları bu artı para, nakit avans limitleri bankalardan müşterilerine hemen sunulacaktır. Banka müşterisi olan kişilere, daha uygun faizlerle bu işlemleri yapmaktadır. Bankanın internet bankacılığını kullanıyorsanız, banka kredi ve kredi ürünlerinde masrafsız başvuru seçeneklerinden yararlanırsınız. Emekli maaşı aldığınız bankadan daha önce emekli promosyonu almadıysanız banka sizlere 750 TL’ye kadar emekli promosyonu verecektir.