Emekliye Bu Hafta Düşünmesin! TC Kimlik Numarasına Göre 33400 TL Ödeme Alacaksınız! 31 Haziran Son Tarih

Emekli olan vatandaşlar, 33400 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank'ın yapmış olduğu kampanyaya katılması gerekiyor. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız, 33400 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler gelir belgesiz olarak işlemlerini yaparak, banka kredi puanı düşük olsa bile onay alabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ve emekli maaşınızı bu üç bankasından, birinden alıyor olmanız durumunda, sizleri 36 ay vadeye kadar ödenecek olan bu kredilerde banka kendi inisiyatifini kullanarak işlem yapacaktır.

Garanti Bankası, 33400 TL'ye kadar emekli olan vatandaşların hesabına para gönderecek.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 33400 TL'ye kadar emekli olan vatandaşlar için kredi imkanı sağlayacak. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyasına başvuruları, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda garanti, Ben kızı, sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan tutar, hemen hesabınıza yatırır.

Akbank üzerinden SMS atarak hemen onay alın.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 36 ay vadeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri için 90 gün ertelemeli olan kredi kampanyasına SMS atarak katılabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecek ve nakit ihtiyacı olan kişiler, hızlı bir şekilde onay alabilecektir.

SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj gönderirseniz, Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Akbank müşterisi olan vatandaşlar ise, ayrıca kredi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden hemen kredi onay alan emekliler, hesaplarına 36 ay vadeli ödeme alacak.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında emekli maaşını bu bankadan alan vatandaşlara 33400 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi gelir belgesiz olarak ödeneceği açıklandı. Devlet bankası ve emekli Bankası olarak bilinen Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşların sesi olmaya devam ediyor. Emekli maaş üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşların da onay alabileceği bu kampanya katılmak isteyen kişiler başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Ziraat Bankasının resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.