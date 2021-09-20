Emekliye Bomba Etkisi Yaratan Yeni Kredi Paketi Duyuruldu... İşte detaylar...

Emekliye bomba etkisi yaratan kredi kampanyası başladı. Emekli olan kişilere 50.000 TL üzerinde 24 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde artık Kredi notu düşük olsa bile onay verilecek. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen emekliler kamu bankalarından ve özel bankalar üzerinden düşük faizlerle kredi kullanabilecekler. Pazartesi günü resmi duyuru ile birlikte başlatılan bu Kredi kampanyasında emekli olan kişiler hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyorlar.

Ziraat Bankası başta olmak üzere emekli olan kişilerin kendi maaş aldıkları bankalar üzerinden yapacakları başvurular sonrasında ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak düşük faizli krediler kullandırılacaktır. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde 50.000 TL altında Kredi alabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi yapmak oldukça basit. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız emekli maaşı aldığınız banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ihtiyaç Kredisi olarak bu krediye başvuru yapabilir onaylanan tutar kadar kredili de hemen hesaba atabilirsiniz. emekli olan kişilere verilecek olan bu kredilerde 50.000 TL üzerinde işlem yapacak olan kişiler 24 ay vadeli olarak bankadan kredi alabilecek.

Vakıfbank'tan emekli kredisi kampanyası...

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız emekli kredisi kampanyasına banka üzerinden katılabiliyorsunuz. VakıfBank emekli kredi kampanyasına katılacak olan kişiler maaşlarının 22 katına kadar hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecekler. VakıfBank emekli kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler maaş taşıma işlemleri sonrasında Diyar bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarında kapatarak işlem yapabilir ve kredi kullanabilirler.