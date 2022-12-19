Emekliye beklenen 10 maaş ödeme haberi bu sabah geldi! Ziraat Bankası 20-21-22-23 Aralık'ta hesaba yatırıyor

Ziraat Bankası 20-21-22-23 Aralık'ta hesaba yatırıyor... Emekliye beklenen 10 maaş ödeme haberi bu sabah geldi! 10 maaş tutarında kredi alınabileceği bilgisi basına bildirdi. Bankacılık tarihinin en köklü ve en eski bankası olan Ziraat Bankası emekliler için de sağladığı farklı avantajlar ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan basına açıklamada tüm emeklilere 36 aya varan vade imkanlarıyla düşük faizli kredi imkânı sunacağı belirtildi. Talep edilmesi durumunda ödemeler 3 ay ertelemeli olarak da gerçekleşebilecek. Bu sayede emekliler hemen ödeme yapmak yerine 3 ay erteleme şansını kullanabilecekler.

Fırsattan Faydalanmak İçin Kredi Notu Önemli

Ziraat Bankasının emeklilere sunduğu kredi imkanından faydalanabilmesi için başvuru yapması ve kredi notunun da iyi durumda olması gerekir. Şartların sağlanması ve kriterlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi durumunda başvuru hemen onaylanıyor. Aksi durumda onaylanma gerçekleşmez.

Emekli Maaşı Ziraat Bankasına Nasıl Taşınır?

Emekli maaşını Ziraat Bankası’na alan pek çok kişi taşıma noktasında neler yapılacağı konusunda bilgi sahibi değil. İlk defa emekli maaşını alacak kişi Bağ- Kur ve SSK’dan emekli ise e devlet üzerinden seçimi kolayca gerçekleştirebilir. Kişi siteye giriş yaptıktan sonra tahsil talebini ve bayanını da belirtmelidir. Teslim edilecek belgelerde bulunan bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması da önemli bir durumdur.

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