Emekliye bankamatik kartı kullananlara 2000 TL ödeme yapılıyor

Emekli olan kişilere 2 bin TL'ye kadar ek ödeme bankamatik kartlarına yapılmaya başlandı. Ekonomik sıkıntı çeken emeklilere yapılan Bu kampanyada iki bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabileceksiniz. Emekli olan kişilerin maddi yardımına koşan bankalar 2.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde emeklilere bankamatik kartlarına yatırılmak üzere artı para veya nakit avans limiti tanımlıyor. Sizlerde bankalar üzerinden başvuru yaparak hemen 2000 tl ye kadar ödeme alabilirsiniz.

Vakıfbank 2000 TL emekli ödemesi

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden 2000 tl ye kadar emekli ödemesi yapılıyor. Devlet bankası olan Vakıfbank 2.000 TL'ye kadar bu ödemeleri hızlı bir şekilde müşterilerine sunuyor. 2.000 TL'ye kadar ek ödeme almak isteyen kişiler Vakıfbank mobil uygulamasına girerek buradan hızlı bir şekilde başvuru yaparak artı para kullanabiliyor. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ayrıca 750 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilir ve ayrıca 250 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kimlikle kullanabilirsiniz.

Ziraat bankası'ndan ek ödeme olarak 2000 TL hesaplara yatıyor

Ziraat Bankası emekli olan müşterilerine bankamatik kartlarını kullanmış olmaları durumunda 2.000 TL'ye kadar artı para ödemesi yapıyor. Ziraat Bankası emekli müşterilerine vermiş olduğu bu artı paraya hızlı bir şekilde kendi banka müşterilerine hesaplarına yatırmaya başladı. Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek veya banka şubelerine giderek başvuru yapabilir Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini arayarak nakit avans hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.