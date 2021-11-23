Emekliye Bankalardan Haber Geldi, Emekli Olan Kişiler, Maaşları Üzerinden Nakit Ödemeleri Alabilecekler

Bankaların Emeklilere Sunduğu İmkanlar Şu Şekilde... Bu günlerde, ülkemizde bulunan emeklilerin neredeyse en büyük sorununun emekli maaşlarının çok düşük ücretlere tekabül etmesi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ülke ekonomisinde yaşanan çalkantılar ve gün geçtikçe artan hayat pahalılığı emeklilere ciddi zorluklar çıkartabiliyor. Böyle durumlarda bankalar, emeklilere çeşitli fırsatlar sunmakta ve gelecek programlarındaki finans alanlarını ciddi derecede geliştirmekteler. Tabi ki günümüz ekonomik koşullarında emekliler, aldığı düşük maaşla hayatını devam ettiremeyeceği için banka kredilerine başvuruyor.

Banka kredilerinin değişken faizi, kredi çeken insanların aklında soru işaretleri bıraksa da bankaların, emekliler üzerinde uyguladığı kredi sistemi, emekliler için oldukça uygun bir durum yaratıyor. Banka kredisi kavramının iyice anlaşılması adına, şunları söyleyebiliriz. Bankalar, bireylere kredi verirken bir gelir güvencesi aramakta bu sebeple emekli maaşına sahip olan bireylerin, düzenli geliri olduğu düşüncesi bankalara kredi verme yönünde güven sağlıyor ve böylece bankalarda, kredi çeken emeklilerin maaşından her ay kesinti yaparak emeklilerin aldığı krediyi ödemelerini sağlıyor. Tabi ki bu güvence bankaların emekli müşterilerine çeşitli avantajlar ve promosyonlar sağlamasına da yol açıyor.

Aktif Bank ve PTT Ortaklığının Emeklilere Sağladığı Kredi İmkanları

Özellikle son zamanlarda PTT ile yaptığı iş birliğiyle çokça gündeme gelen Aktif Bank, emeklilere ciddi avantajlar ve kredi imkanları sunuyor. Emekli maaş güvencesi aldığı bireylerin, yatırım, tasarruf ve hayatını itham etmesi amacıyla 1.000 TL ve 80.000 TL arasında kredi imkanları sunuyor. Bu kredi tercihini yapan emekliler, 36 aylık bir ödeme sürecine tabii tutuluyor ve borçlarını rahatça ödeme imkanına sahip oluyorlar. Ancak burada dikkate alınması gereken başka bir konu ortaya çıkıyor. Yenilenen kanun yönergesine göre 50.000 TL üzeri çekilen kredilerde ödeme süreci 24 aya düşüyor ve haliyle aylık ödenecek tutarda gittikçe artıyor. Emeklilerin sunulan bu kredi imkanından avantaj sağlayabileceği başka bir durum gündemimizdeki faiz aksiyonlarından geliyor. Faizlerin düşmesi ve daha da düşeceğinin vaatlerinin verilmesi ve ocak ayında artacak fiyatlar sebebiyle faizi zorunlu artış yönünde etkileyeceği düşüncesiyle şimdi çekilen kredilerin yatırıma ve faize yatırılması kazanç sağlamak için fırsat yaratıyor.

Halk Bank’ın Emeklilere Sağladığı Kredi İmkanları

Diğer bankalara kıyasla, Halk Bankası verdiği kredi bütçesinde 100.000TL’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca faiz oranlarının diğer bankalara göre düşük olması, emeklilerin ödeme planlarında kolaylıklar sağlayabiliyor. 50.000 TL altı 36 ay ve 50.000 TL üstü 24 ay ödeme vadelerinin yanında emeklilere 90 gün sonrasında ödeme başlangıcı imkanı sunuluyor.