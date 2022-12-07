Emekliye Aralık Müjdesi! Cumhurbaşkanı duyurdu! İmzalar atıldı, 3 banka sabah başlıyor!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yeni bir duyuru paylaşıldı. Emekli maaş alan vatandaşlar, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, aralık ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanı destekli kredilerden faydalanabilecekler. Emekli maaşınız eğer kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi yapabilecek ve devlet destekli olarak sizlere verilecek olan kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz.

Emekli maaşı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde işlem yapılıyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşların belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde gerçekleştirilmektedir.

Emekli maaş alan tüm vatandaşlar ağacın ihtiyacı olmaları durumunda kredi işlemlerini hemen aynı gün içinde yapabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. 50000 TL kadar sizlere verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilecek ve kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de bu ödemeler alabileceği haberi verildi.

50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi işlemlerini banka şubeleri üzerinden yapmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek en fazla 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi ve devlet destekli olarak verilecek olan bu emekli kredisinden faydalanabiliyor.

Daha önce eğer Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullandıysanız ve kullanmış olduğunuz kredileri düzenli ödüyorsanız sizlere gelir belgesiz olarak Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın kendi mobil uygulamaları üzerinden de kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir.