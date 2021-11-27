Emekliye Akşam Müjdesi Verildi, Nakit Verilecek ve 5 Ay Ödeme Olmayacak

Emekli olan müşteriler 5 ay ertelemeli olarak kredilerini bazı bankaların yaptığı kampanyalara katılarak kullanabilirler. Kredi başvurusu yapacak olan emeklilerin belirli şartlara uygun olmaları durumunda hemen bankalardan onay alabileceklerini söyleyebiliriz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere maaş taşıma işlemini taahhüt vermenizi isteyecek ve bu şekilde onay verecektir. Kredi notunuz düşük olsa bile bankadan maaş almanız durumunda emekli olmanız halinde 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Vereceğimiz bankalardan ilk taksit ödemenizi de 5 ay ertelemeli olarak yapabileceksiniz. İşte bankaların kredi başvuru şartları ve detayları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

İş Bankası emekli kredisi başvurusu

İş Bankası üzerinden daha önce bir emekli kredisi aldıysanız banka sizlere ilk taksitini de 5 ay erteleme yapacaktır. Ama eğer ilk defa İş Bankası üzerinden emekli kredisi kullanacaksanız, banka sizlere en fazla 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyasına sokacaktır. Size en yakın İş Bankası şubesine giderek emekli kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz.

100.000 TL'ye kadar verilen bu kredilerde banka müşterilerine uygun faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlar. En fazla 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz.

İş Bankası ayrıca emekli olarak kredi kullanan müşterilerin diğer bankalarda olan kredi ve kredi kartı borçlarını da vereceği kredi içinden keserek kapatmak isteyecektir. Bu şartlara uygunsanız en yakın İş Bankası şubesine giderek kredi hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Şekerbank emekli kredisi başvurusu

Şekerbank üzerinden de emekli kredisi kullanacak olan müşteriler ilk taksit ödemesini 5 ay ertelemeli olarak yapabilmektedirler. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere anında ne kadar onay alacağınızı söyleyecektir.

Şekerbank şubelerinden kredi başvurusu yapacaksınız kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi değerlendirmesi yapacaktır. Diğer banka borçlarını da kapatacağınız bu krediler de başvuru yapacak olan kişiler kredi sicili uygun olmaları durumunda Şekerbank üzerinden emekli kredisini kullanabilmektedir.

Fibabanka emekli kredisi başvurusu

Fibabanka üzerinden emekli kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler.

Fibabanka üzerinden yapacağınız bukredi başvurularında banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen banka sizlere kredi onayını verecektir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra 36 ay vadeye kadar kullanılacak bu krediler de ilk taksit ödemenizi 5 ay ertelemeli olarak yapabilirsiniz. Kredi başvurusu banka şubelerinden ve internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Kredi başvurusu onay alan müşteriler aynı gün içerisinde banka şubesinden kredilerini kullanabilirler. Fibabanka ayrıca PTT üzerinden emekli maaşı alan kişilere de PTT emekli kredisi vermektedir. Kredi faiz oranları ve başvuru aşamaları ile bir ilgili bilgi almak istiyorsanız Fibabanka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesinden faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.