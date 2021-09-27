Emekliye Akşam Duyurusu Müjdesi: 400.000 TL'ye Kadar Hemen Onaylı Destek Kredileri Düşük Faizli Verilecek

Emekli olan kişilere 400 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı duyurusu bu akşam yapıldı. 400 bin TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere bankalar üzerinden emekli kredisi kampanyası onayı geldi. 400 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve emekli iseniz, emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden istediğiniz zaman kredi başvurusu yaparak hem ihtiyaç kredisi kullanabilir hem de bu ihtiyaç kredisi ile birlikte diğer bankadaki olan tüm banka borçlarınızı kapatabilirsiniz. 400.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler yeni yasa gereği 24 ay vadeli olarak kredi alabileceklerdir.

Ziraat Bankası 400.000 TL emekli kredisi...

Ziraat Bankası üzerinden 400 bin TL'ye kadar emekli kredisi başvurusu yapılıyor. emekli olan kişilere verilecek olan bu Kredi kampanyasında Ziraat Bankası kendi bankasından maaş alan müşterilerine düşük faiz oranları ile ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli ile kredi başvurusu yapma imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden 400 bin TL'ye kadar kredi kullandığınızda diğer bankadaki olan tüm banka borçlarınızı kapatacak ve bu kapatan borçlarınız da birlikte tek bir bankada artık bundan sonra ödeme kolaylığı sağlayacaksınız. Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin Kredi notu düşük olsa bile bu banka üzerinden maaş alması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabileceğini söyleyebiliriz.

DenizBank'tan 400.000 TL emekli kredisi...

Denizbank kendi bankası'ndan emekli maaşı alan müşterilerine 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verirken 100.000 TL ve üzerinde kredi kullanacak olan emeklilere ipotek karşılığı emekli kredisi imkanı sağlamaktadır. 400.000 TL gibi yüksek limitli krediler kullanmak istiyorsanız Denizbank üzerinden emekli maaşı almanız ve bankaya taşınmaz bir ipotek vermeniz gerekmektedir. Denizbank 400 bin TL'ye kadar yapmış olduğu emekli kredilerinde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda ise 24 ay vadeli olarak işlem yapacak. Denizbank şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunan biliyorsunuz.

Halkbank'tan 400.000 TL emekli kredisi kampanyası...

Devlet bankası olan Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan müşteriler 400 bin tl ye kadar emekli kredisi kullanabiliyorlar. 400.000 TL ne kadar emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli toplamda 24 ay vadeli olarak emekli kredisi başvurusunu sadece banka şubesinden yapabiliyor.