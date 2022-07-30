Emekliye Ağustos ayında 750 TL ödeme ek olarak yapılacak, Geri ödeme yok

Emekli olan vatandaşlar ağustos ayı içerisinde 750 TL ödeme olabiliyor. Emekli maaşı hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında sizlerde 750 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank sizlere 750 TL ek ödeme vermektedir. SGK ile bankaların anlaşması sonrasında emekli promosyonu olarak verilecek bu ödemelerde emekli maaşınızı bu bankalara taşımanız durumunda sizlere 750 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir.

2500 TL altında emekli maaşı alan vatandaşlara 625 TL ödeme verilirken 2500 TL üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara 750 TL ödemeler ağustos ayı içerisinde yapılacaktır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank şubesine taşıdıktan sonra banka şubelerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve internet bankacılığını kullanarak 750 TL ek ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı taşıyan vatandaşlar sadece Emekli promosyonu değil bankaların emekliler için özel olarak yapmış olduğu ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanya sırada katılabiliyor. Emekli promosyonu üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında sizlere diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatacak olan Kredi imkanı sağlanmaktadır.

Size en yakın banka şubesine giderek veya bankadan internet bankacılığını kullanan kişiler mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirerek bankadan ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli olan vatandaşlara sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaktadır. Yapılan tüm kampanyaları bankaların resmi internet siteleri üzerinden öğrenebilirsiniz.