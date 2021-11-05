Emekliye 8000 TL ile 25000 TL arasında ödeme yapılmaya başladı son dakika duyurusu emekliler için Umut oldu

Emekli olan kişiler para ihtiyaçları olduğu zaman bankalardan kredi ve nakit avans başvuruları yaparak acil ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Son zamanlarda artan pahalılık ve ekonomik sıkıntılar yüzünden emekli olan müşteriler de oldukça sıkıntılı günler geçirmektedir. Emekli olan kişilere son dakika kampanyası yapan bankaların haberlerini sizler için derledik. Sizlerde emekli maaşı alıyorsunuz ve herhangi bir bankalarda sıkıntınız yoksa 8000 TL ile 25000 TL arasında bankalara kredi başvurusu yaparak hemen onay alabiliyorsunuz.

DenizBank emekliye Anında onay veriyor

Emeklilere sürekli güncel kampanya yapan bankaların başında olan DenizBank emekli maaşını kendi Bankasından alan müşterileri banka şubelerine davet etmeden mobil uygulama üzerinden kredi vererek destek oluyor. Emekli maaşınızı Denizbank üzerinden alıyorsanız hemen internet şifresi alarak veya varolan internet şifreniz ile birlikte mobil uygulamaya girerek buradan DenizBank emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Daha önceden Bu bankadan kredi kullandıysanız ve düzenli ödemeler yapıyorsanız da 8000 TL ile 25000 TL arasında kredi onayı alabileceksiniz.

Maaşını DenizBank'a üzerinden almayan müşteriler ise SMS atarak Kredi başvurusunda bulunabilir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazılı boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına mesaj ile gönderin. 10 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredi tutarı SMS de gösterilecektir.

Ziraat bankası'ndan emeklilere kampanyalar devam ediyor

Ülkemizde en çok emekli maaşının bulunduğu bankaların başında gelen ve devlet bankası olan Ziraat Bankası emekli olan müşterilere her geçen gün yeni bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler mobil uygulama üzerinden veya internet siteleri üzerinden kredi başvurusu yaparak banka şubelerine gitmeden Kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz Emekli maaşından krediniz var olsa bile banka yapmış olduğu bu son dakika kampanyası ile birlikte en az 8.000 TL en fazla da 25000 TL kredi onayı verecek.

Verilecek bu kredi onayı tamamen sizin maaşınıza göre verileceği için başvuru yaptıktan sonra ne kadar kredi onayı aldığınızı görebileceksiniz. Emekli maaşı Ziraat bankası'nda olan kişiler ayrıca düşük faiz oranları ile kredi kampanyasından yararlanacaklar.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Resmi internet sitelerine girerek buradan tüm Kredi detayları hakkında bilgi alabilirsiniz.