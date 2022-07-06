Emekliye 75.000 TL'ye Kadar Artık Bütün Borçlarını Kapatsın Diye Transfer Kredisi Verilecek.

Sondakika emekli kampanyasına göre, ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan emeklilere 75.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. 24 ay vadeli olarak verilecek olan bu kredilerde kamu bankaları ile birlikte özel bankaları ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi imkanı sunmaktadır. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, 75000 TL'ye kadar sizleri hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden 75.000 TL borç transferi kredisi

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 75.000 TL'ye kadar borç kapatma kredilerinin şubelere gitmeden yapabiliyor. Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara, bankadaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları için ihtiyaç kredisi veya borç kapatma girdisi imkanı sunuluyor. En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilir ve 24 ay vadeli, Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden 75000 TL borç kapatma kredisi

Garanti Bankası, kendi üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara 75.000 TL'ye kadar borç kapatma, kredisini gelir belgisiz olarak vereceğini duyurdu. Garanti Bankası, 75000 TL'ye kadar vermiş olduğu borç kapatma kredilerinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yaparak, kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayacaktır. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi imkanından hızlı bir şekilde faydalanabilirsiniz.