Emekliye 5555 TL ödeme yapılacak! Son dakika emekli kampanyası duyuruldu

Emekli olan vatandaşlar için 5555 TL'ye kadar hızlı bir şekilde işlem yapılacak olan kredi kampanyası duyuruldu. Emekli vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada 5555 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar çay ertelemeli olarak Kredi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı banka şubeleri üzerinden alıyorsanız veya Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank şubelerine emekli maaşınızı taşınmayı taahhüt ettiyseniz Kredi başvurunuzu yapabilecek ve gelir belgesi olarak krediyi hemen kullanabileceksiniz.

Emekli maaşı hesabı üzerinden verilecek olan 5555 TL ödemelerde Kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceklerini söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank yapmış olduğu emekli duyurusunda başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak Kredi kullanabilmenizi olanak sağlayacaktır.

Emekli maaşı hesabı üzerinden 5555 TL ödeme nasıl alınır?

Emekli maaşı alan vatandaşlar Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank şubeleri üzerinden almış oldukları emekli maaşı hesabı ile birlikte 5555 TL ödeme alabilmektedirler. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek işlem yapmak istiyorsanız bankadan internet bankacılığı uygulamasını kullanarak buradan Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank Mobil uygulamasına giriş yapabilir ve kredi başvurunuzu buradan yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası başta olmak üzere bu bankalar üzerinden kredi almak isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak kredilerini 5 dakika içerisinde alabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde başvurularında gerçekleştirerek ihtiyaç kredilerine ayrıca bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden de yapacağını söylemek istiyoruz.