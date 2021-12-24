Emekliye 5000 TL Zam Haberi Geldi, Son Dakika Duyurusu Yapıldı

Emekli vatandaşların beklediği zam haberi geldi. Bankalar, emekli kişilerin en düşük miktarda 5000 TL ödeme alabileceklerini duyurdu. Daha öncesinde bankalarda en düşük 2000 TL olacak şekilde verilen nakit avans limiti, 5000 TL’ye kadar kullandırılabilecek. Emekli vatandaşlar kendi maaşları üzerinden 5000 TL ödemeli nakit avanslarını hesaplarına artı para yatacak şekilde kullanabilirler.

Emekli vatandaşlar için yapılan bu kredi kampanyası Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden devam etmektedir. Emekliler bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapabilirler. Başvuru yapan kişilerin belirtilen şartlar ile uygun görülmesi durumunda 5000 TL ihtiyaç kredisi veya 5000 TL nakit avans limiti kullanması sağlanacaktır. Emekli vatandaşlar bu kampanyayı ay sonuna kadar kullanabilecekler.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, emeklilere düşük faiz oranları ile hem nakit avans hem de kredi desteği sağlamaktadır. Ziraat Bankası, bu anlamda ülkemizde birinci sırada hizmet vermektedir. Emekli maaşını Ziraat Bankası aracılığıyla alan kişiler için, acil ihtiyaçlarını karşılasınlar diye en düşük 5000 TL limiti olan nakit avans ve ihtiyaç kredisi kullanabilme imkanı sunulmaktadır. Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı alan müşteriler bu hizmetten yararlanabilmek için banka şubesine gitmek zorunda da değillerdir. Emekli maaşı hesabı üzerinden bu kredi veya nakit avansı kullanabilmek için Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması ile başvuru yapmaları yeterlidir. Uygulama üzerinden kolayca başvuru yaparak bu kampanya için hemen onay alabilirler.

Vakıfbank

Ülkemizin bir başka kamu bankası olan Vakıfbank da 5000 TL’ye kadar olan nakit avans limitini emekli vatandaşlara sunmaktadır. Bununla birlikte Vakıfbank’a emekli maaşı üzerinden başvuru yapan vatandaşlar düşük faizli, 36 ay vadeli ve ödemesi üç ay ertelemeli ihtiyaç kredisinden de yararlanabilirler. Bu krediden veya nakit avans limitinden yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, hesap numaraları ve telefonlarına sms olarak gönderilen mobil uygulama giriş onay şifresi ile Vakıfbank Mobil Uygulamasına giriş yaparak başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonucuna göre, almak istedikleri 5000 TL ihtiyaç kredisi veya nakit avans limitini maaş hesaplarına artı para olarak yatacak şekilde kullanabilirler.